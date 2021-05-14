發現不夠環保！Tesla停止以比特幣購車
雖然先前強調藉由收購比特幣產生更多被動收入，同時也允許消費者透過比特幣購車，但Tesla執行長Elon Musk在稍早對外聲明中，表示將停止以比特幣作為交易貨幣，原因是認為比特幣背後涉及挖礦與交易活動都會增加更多電力損耗，而這些電力往往是源自透過燃燒石油等傳統發電方式產生，因此認為以本身支持乾淨能源立場，並不適合支持此類增加更多電力損耗的加密貨幣。
從目前統計來看，去年全球地區投入比特幣挖礦行為的電力損耗量達7.46GW，今年更呈現倍數成長達16.71GW，幾乎是馬來西亞、埃及等國家全年用電量。
就Tesla立場來看，認為比特幣背後涉及挖礦行為與交易使用電量，通常是透過傳統燃燒石油等傳統發電方式產生，但此類發電方式通常會伴隨有環境影響問題，因此若繼續支持使用比特幣交易，勢必會與本身強調推動乾淨能源立場牴觸。
在宣布停止使用比特幣購車之後，Tesla表示未來將會考慮採用能源損耗比例僅為比特幣約1%左右的加密貨幣，但以目前絕大部分加密貨幣多半是以比特幣為基礎運作，顯然短時間應該不太容易會有適合替代方案出現。
不過，其實也有人質疑既然認為比特幣不夠環保，為什麼當時開放以比特幣購車時候卻未考慮到這些問題，因此認為Tesla顯然是以環保議題吸引關注。加上在對外聲明中也表示不會將手上持有比特幣出售，似乎也與此次提出看法牴觸，但Tesla表示會等到比特幣交易轉換使用乾淨能源運作時才會使用。
Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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