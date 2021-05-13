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女醫曝「社交距離APP」三優點 大讚：絕對比普篩有效

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情已進入社區感染階段。圖為民眾戴口罩走在大街上。圖／中央社
國內疫情已進入社區感染階段。圖為民眾戴口罩走在大街上。圖／中央社

本土疫情升溫，衛福部推出的「社交距離APP」下載人次也暴增，更登上iOS APP Store免費APP的冠軍。而前立委、醫生林靜儀今（13）日也在臉書發文，點出這款APP的三大優點，並直呼「絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。

這款APP的用途，是下載後打開藍芽，如果確診者14天內曾距離自己2公尺以內，並接觸超過2分鐘，APP就會發送通知。有些民眾擔心資安問題，對此研發團隊表示，APP並不需要註冊、上傳資料，也無需GPS定位資訊​，且手持裝置每10到20分鐘自動生成一個隨機的、不可回溯的、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機ID），且每次的隨機ID皆不同，不會儲存個資​，而相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天後自動刪除。

「臺灣社交距離」APP在Google Play商店安裝次數達50萬次。（翻攝自Google Play商店）
「臺灣社交距離」APP在Google Play商店安裝次數達50萬次。（翻攝自Google Play商店）

林靜儀今天也發文表示，台灣身為一個科技大國，開放資料與資訊運用就該有一個科技國家應有的樣子，「政府設計出這個兼顧隱私又有效疫調的APP，我真的覺得當台灣人走路有風」。

林靜儀續指這是一個去識別化、保護個資隱私，卻能讓個人知道自己是否該提升自己更高層級防疫作為的APP，它除了可以減少疫調困難、增加疫調的廣度與詳細度，更可以讓大家不用整天盯著「確診者去過哪裡」的足跡，疫調隱私又能追蹤接觸者，「我真心覺得這個超強的，快協助你的家人下載，這個絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。

不過要注意，這款APP需要開著藍芽，且在雙方都有下載的情況下才能有效使用，下載人次越高效用越大，因此衛福部也呼籲民眾多多下載，讓防疫再升級。

林靜儀 衛福部 普篩 疫情 APP

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