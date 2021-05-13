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封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

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就怕「人與人的連結」！「臺灣社交距離」APP 下載量衝雙平台No.1

聯合新聞網 / 綜合報導
「臺灣社交距離」APP在Google Play商店安裝次數達50萬次。（翻攝自Google Play商店）
「臺灣社交距離」APP在Google Play商店安裝次數達50萬次。（翻攝自Google Play商店）

12日國內新增16起新冠肺炎本土病例，疫情升溫，衛福部長陳時中日前表示「近日可能會升級第三級（疫情警戒）」，再次喚醒民眾防疫危機意識。而衛福部推出的「臺灣社交距離」APP馬上變成雙平台熱門下載排行No.1。

據「衛生福利部疾病管制署」表示，「臺灣社交距離」APP是利用藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，若與確診者之距離在2公尺以內、接觸超過2分鐘，APP就會發送通知，另外，關閉該APP仍可以執行，但若未啟動「接觸通知功能」則無法執行。

「臺灣社交距離」APP在蘋果也登上免費APP第一名。（翻攝自蘋果APP Store）
「臺灣社交距離」APP在蘋果也登上免費APP第一名。（翻攝自蘋果APP Store）

「臺灣社交距離」APP可即時掌握與確診者接觸情形，意即多人下載，APP能更有效發揮作用，加上疫情嚴峻，讓不少民眾下載該款APP。從蘋果App StoreGoogle Play商店首頁可看出，「臺灣社交距離」都霸占iOS及安卓（Android）免費APP排行榜第1名，其中在Google Play商店的安裝次數更超過50萬次，民眾對於疫情仍然相當警戒，不敢大意。

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