轉向其他虛擬貨幣？特斯拉以「不環保」為由 停止比特幣買車

馬斯克表示虛擬貨幣在許多層面上還是非常有潛力，特斯拉未來也會繼續探索運用虛擬貨幣的可能性，但前提是不能對環境造成太多傷害。為此，特斯拉正在考慮支援耗能只有比特幣 1% 的虛擬貨幣。

才施行不到兩個月，電動汽車廠特斯拉今天以「有助化石燃料消耗為由」，宣布停止接受比特幣購車！

特斯拉執行長伊隆‧馬斯克發推表示虛擬貨幣在許多層面上還是非常有潛力，特斯拉未來也會繼續探索運用虛擬貨幣的可能性，但前提是不能對環境造成太多傷害。為此，特斯拉正在考慮支援耗能只有比特幣 1% 的虛擬貨幣。

不過他還強調，如果比特幣挖礦過程能比現在更環保的話，才會考慮恢復支援比特幣；不過在這之前，特斯拉也不會出售手上擁有的比特幣。

根據英國劍橋大學（University of Cambridge）的比特幣電力消耗指數（bitcoin electricity consumption index），比特幣挖礦耗能現在已達 147.79 TWh，約佔全球總電力消耗量的 0.68%。整體虛擬貨幣經濟圈的碳排放量，大約跟斯里蘭卡或約旦這樣規模的發展中國家碳排放量差不多。

不過根據數位資產投資公司 CoinShares 所發布的研究，有高達 73% 比特幣挖礦時的電力採用可再生能源，特別是水力發電。

目前比特幣的「算力」（hash rate，指運算能力）仍以中國為最大宗，佔了全球算力約 65%，其次是北美地區的 8%，俄羅斯、哈薩克、馬來西亞以及伊朗則緊追在後。中國之所以排名第一，部分原因是當地政府透過補助政策，鼓勵比特幣挖礦時採用當地水力發電。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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