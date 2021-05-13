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獅子會群聚擴散、前會長1傳10 衛福部：他活動力強

封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

Zigbee聯盟更名 同步推出與亞馬遜、蘋果及Google共同制定連接標準Matter

聯合新聞網 / 楊又肇

Zigbee聯盟稍早宣布，將更名為「連接標準聯盟」 (Connectivity Standards Alliance,CSA)，並且宣布推出與亞馬遜蘋果Google共同制定的智慧家庭連網標準Matter

先前提出的「Project Connected Home over IP」技術規格 (Project CHIP)，在此次釋出正式規格，並且以正式名稱Matter運作，將以目前完成驗證的連接技術打造免授權費用、具統合性的網路連接協議，藉此讓各類物聯網裝置能無縫連接，並且確保彼此連接安全。

此項規格是由蘋果、亞馬遜、Google在內業者與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)共同推動，意味日後將可透過相同連接規範串接包含亞馬遜、蘋果及Google制定協議裝置，並且可讓同樣加入此規範的業者如IKEA、Legrand、恩智浦、Resideo、三星旗下SmartThings、施耐德電機、昕諾飛、Silicon Labs、Somfy，以及中國南京物聯，此次更宣布瑞典電子鎖業者ASSA ABLOY、德州中央空調控制器供應商Resideo、意法半導體與物聯網控制app廠商涂鴉智能 (Tuya)製造產品均可相容互連。

目前加入成員數量，已經累積至超過350家品牌廠商，並且包含3000個以上會員數量。至於首波對應Matter連接規範的產品最快會在今年底前陸續問世，類別涵蓋照明、電力控制、門鎖、空調、安全感測元件、窗簾、無線路由器等電子設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 半導體 瑞典 亞馬遜 蘋果 Google

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