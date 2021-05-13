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小米與美國國防部達成和解 將從禁止投資清單移除

聯合新聞網 / 楊又肇

先前由美國法院裁定暫時凍結美國國防部對小米發出禁止投資命令後，目前美國國防部確定與小米達成和解，並且將小米移出禁止投資清單。

依照美國國防部與小米和解聲明內容，其中美國國防部坦承在禁止投資清單擬定流程有問題，因此願意與小米進行和解，並且將小米移出禁止投資清單。

對此，小米表示本身被指控涉及與中國軍方有深厚關係，並且被列入美國軍方提議禁止投資清單是武斷且隨意的決定，同時強調小米本身為獨立經營、管理運作企業，旗下所有產品服務均面向一般大眾消費市場，並無任何理由與中國軍方有合作往來。

在此之前，美國國防部以小米涉及與中國軍方有關聯，因此要求美國境內業者停止向小米投資，而包含道瓊指數、全球指數等也表明將把小米從投資建議清單剔除，因此讓小米股價明顯受到影響。

小米後續則是多次提出反駁，並且聲明本身與中國軍方沒任何關聯，同時也強調本身為民營機構，另外也向消費者說明本身產品並未受此影響，與Google依然維持良好合作關係，因此旗下針對海外市場生產的小米手機依然維持搭載GMS服務。

稍早法院裁決結果裡，同意小米提出臨時禁令動議，將暫時凍結美國國防部對小米發出禁止投資命令，原因在於認定美國國防部針對小米與中國軍方有關聯的說法自相矛盾，同時也認為小米投入5G與人工智慧技術發展為市場競爭必要手段，難以認定因此是與中國軍方合作有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

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