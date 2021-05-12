蘋果表示在去年阻止超過15億美元潛藏詐欺風險交易

依照蘋果說明，在去年內審核超過18萬個新開發者提供App，其中因為提交審核時尚未完成開發，或無法正常執行運作，因此約有100萬個有問題的App，以及額外約100萬個App更新後未符合規定而被下架、刪除。

在這些被下架、刪除的App內，更有一部分涵蓋影響使用者隱私等權益情況，因此讓蘋果App審核團隊在2020年內便拒絕超過4萬8000個隱藏或未註明特定功能的App上架，更拒絕約14萬個會產生垃圾郵件等資料，或是山寨類型App，甚至包含誤導使用者進行消費的App。

而部分App更會在通過審核後改變運作方式，甚至執行被蘋果禁止或構成犯罪行為，此類App被發現後，通常會直接從App Store下架，並且刪除。依照說明，去年約有9萬5000個涉及詐欺行為的App從App Store刪除。

另外，許多App也因為要求超過正常範圍的使用者隱私內容，或是因為未妥當使用存取資料，導致去年就拒絕超過21萬5000款違反隱私規範的App上架。

但因為目前在App Store上已經累積超過180萬款App上架，除了透過App審核團隊嚴格把關，蘋果也希望使用者能透過App Store回報問題選項，或是直接透過電話、郵件等方式與蘋果回報有問題的App。

針對藉由蘋果開發者企業證書提供App內容，藉此規避蘋果內容審核的情況，蘋果也表示致力辨識此類濫用行為，光是上個月就阻止超過320萬個透過企業證書提供下載的App。同時，蘋果在去年總計終止47萬個開發者帳號，同時更因為詐欺等因素拒絕額外20萬5000個開發者帳號註冊。至於一旦開發者因為違反規範而被禁用其帳號時，蘋果依然會提供14天的申訴時間，讓開發者有時間進行改善或調整。

至於在涉及詐欺行為使用者帳號部分，並且在去年停用超過2.44億個涉及詐欺情況的使用者帳號，並且拒絕超過4.24億個試圖建立的不法帳號。

其他在App Store所做防護，還包含結合人工智慧、機器學習，以及專人審核過濾App Store上各個App的評分與評論內容，從去年開始就已經處理超過10億個評分與超過1億個評論，甚至有超過2.5億個評分及評論因為符合審核標準而被刪除，甚至近期更透過新工具驗證撰寫評分與評論的帳號真實性。

同時，蘋果也在過去一年總計阻止超過在App Store服務之外，透過其他頁面提供下載的近11萬個非法App，藉此避免使用者下載使用造成個人隱私受影響。

另一方面，蘋果更強調透過Apple Pay、Store Kit等API內容，讓超過90萬個App能透過蘋果服務安全交易，甚至當使用者試圖透過遭竊信用卡進行消費時，同樣也會被蘋果審核機制擋下，例如去年就阻止超過300萬張失竊信用卡於App Store交易，甚至阻止近100萬個帳號再次交易。

從數據上來看，蘋果表示去年總計阻止超過15億美元潛藏詐欺風險交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》