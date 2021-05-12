快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

蘋果表示在去年阻止超過15億美元潛藏詐欺風險交易

聯合新聞網 / 楊又肇

依照蘋果說明，在去年內審核超過18萬個新開發者提供App，其中因為提交審核時尚未完成開發，或無法正常執行運作，因此約有100萬個有問題的App，以及額外約100萬個App更新後未符合規定而被下架、刪除。

在這些被下架、刪除的App內，更有一部分涵蓋影響使用者隱私等權益情況，因此讓蘋果App審核團隊在2020年內便拒絕超過4萬8000個隱藏或未註明特定功能的App上架，更拒絕約14萬個會產生垃圾郵件等資料，或是山寨類型App，甚至包含誤導使用者進行消費的App。

而部分App更會在通過審核後改變運作方式，甚至執行被蘋果禁止或構成犯罪行為，此類App被發現後，通常會直接從App Store下架，並且刪除。依照說明，去年約有9萬5000個涉及詐欺行為的App從App Store刪除。

另外，許多App也因為要求超過正常範圍的使用者隱私內容，或是因為未妥當使用存取資料，導致去年就拒絕超過21萬5000款違反隱私規範的App上架。

但因為目前在App Store上已經累積超過180萬款App上架，除了透過App審核團隊嚴格把關，蘋果也希望使用者能透過App Store回報問題選項，或是直接透過電話、郵件等方式與蘋果回報有問題的App。

針對藉由蘋果開發者企業證書提供App內容，藉此規避蘋果內容審核的情況，蘋果也表示致力辨識此類濫用行為，光是上個月就阻止超過320萬個透過企業證書提供下載的App。同時，蘋果在去年總計終止47萬個開發者帳號，同時更因為詐欺等因素拒絕額外20萬5000個開發者帳號註冊。至於一旦開發者因為違反規範而被禁用其帳號時，蘋果依然會提供14天的申訴時間，讓開發者有時間進行改善或調整。

至於在涉及詐欺行為使用者帳號部分，並且在去年停用超過2.44億個涉及詐欺情況的使用者帳號，並且拒絕超過4.24億個試圖建立的不法帳號。

其他在App Store所做防護，還包含結合人工智慧、機器學習，以及專人審核過濾App Store上各個App的評分與評論內容，從去年開始就已經處理超過10億個評分與超過1億個評論，甚至有超過2.5億個評分及評論因為符合審核標準而被刪除，甚至近期更透過新工具驗證撰寫評分與評論的帳號真實性。

同時，蘋果也在過去一年總計阻止超過在App Store服務之外，透過其他頁面提供下載的近11萬個非法App，藉此避免使用者下載使用造成個人隱私受影響。

另一方面，蘋果更強調透過Apple Pay、Store Kit等API內容，讓超過90萬個App能透過蘋果服務安全交易，甚至當使用者試圖透過遭竊信用卡進行消費時，同樣也會被蘋果審核機制擋下，例如去年就阻止超過300萬張失竊信用卡於App Store交易，甚至阻止近100萬個帳號再次交易。

從數據上來看，蘋果表示去年總計阻止超過15億美元潛藏詐欺風險交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐欺 蘋果

延伸閱讀

Epic Games對蘋果發起的聖戰 是黑暗兵法還是單純不爽？

鵬鼎遭指涉新疆強迫勞動 臻鼎-KY：錯誤報導

蘋果2020年防App詐欺 下架近百萬款新程式

經濟日報社論／切入聲音經濟 台灣機會來了

相關新聞

HTC強調在虛擬實境提供完整解決方案 比競爭對手有更高軟硬體整合效果

針對此次揭曉可獨立無線使用的VIVE Focus 3，以及強化版VIVE Pro 2兩款虛擬實境頭戴裝置，HTC強調在虛擬實境應用提供完整解決方案，尤其在企業應用需求更可在軟硬體達成高度整合效益，而在針對消費者應用方面也持續擴充豐富的軟性內容。

三星確定不參與MWC 2021實體展出 但會以線上形式參加

三星稍早證實，將不會參與今年度恢復實體展會形式舉辦的MWC 2021，但依然會以線上形式參與此次活動。

Intel第11代Core H45系列效能款筆電處理器 同步更新具vPro功能與Xeon設計版本

今年初在線上形式舉辦的CES 2021期間公布第11代Core H35系列效能款筆電處理器，同時也確定加入最高時脈可達5GHz的Core i7 Special Edition款式，Intel稍早進一步公布H45系列處理器細節，另外也針對行動工作站機種推出具備vPro功能版本，以及採Xeon處理器設計版本。

美國最大燃油管道系統業者遭勒索軟體攻擊 危及東岸18州內燃油供應

負責美國東岸高達45%比例燃料輸送，同時也是美國最大燃油管道系統業者Colonial Pipeline，稍早證實遭勒索軟體攻擊，目前已經將特定系統全數關閉離線，以利避免更大安全威脅發生。

蘋果再向康寧提供4500萬美元 打造先進強化玻璃技術

在2017年以先進生產製造業基金贊助康寧2億美元資金，並且在2019年接續贊助2.5億美元資金後，蘋果稍早再次宣布再向康寧提供4500萬美元，協助打造更先進的玻璃技術。

比特幣、數位貨幣與NFT潛力多大？林之晨：看懂虛擬宇宙，你就懂！

比特幣、數位貨幣與NFT，是金錢遊戲還是破壞創新？近期善用區塊鏈投資獲利不少的林之晨，教你看懂幣圈的「虛擬宇宙」大未來，就能懂背後的發展潛力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。