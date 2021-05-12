HTC強調在虛擬實境提供完整解決方案 比競爭對手有更高軟硬體整合效果

針對此次揭曉可獨立無線使用的VIVE Focus 3，以及強化版VIVE Pro 2兩款虛擬實境頭戴裝置，HTC強調在虛擬實境應用提供完整解決方案，尤其在企業應用需求更可在軟硬體達成高度整合效益，而在針對消費者應用方面也持續擴充豐富的軟性內容。

依照HTC亞太區總經理黃昭穎表示，此次推出兩款虛擬實境頭戴裝置鎖定更進階的企業與商業應用需求，透過更高解析度、更寬廣視角範圍，以及更穩定顯示效果，讓藉由虛擬實境進行模擬研究、設計創作，或是虛擬訓練等應用都能更貼近真實感受。

▲透過虛擬實境進行研究

相較競爭對手目前確定不再提供僅以連接PC裝置運作的虛擬實境頭戴裝置，轉向集中在可獨立無線運作，同時兼具可連接PC使用的頭戴裝置發展，黃昭穎強調目前HTC在不同使用需求依然提供合適產品，藉此對應不同使用需求。

例如，VIVE Pro 2可以藉由PC連線對應更高運算使用效能，並且能藉由無線模組對應無接線使用模式，而VIVE Focus 3本身即對應獨立無線運作，配合有線連接一樣可藉由PC裝置傳輸虛擬實境影像，可藉由不同使用特性滿足企業或商業應用需求。

▲VIVE Focus 3同樣兼具獨立無線運作，以及可透過有線方式與PC連接使用特性

目前包含美國直升機和傾轉旋翼機製造商Bell Helicopter Textron、法國高性能汽車製造商Bugatti等業者均採用HTC虛擬實境頭戴裝置協助產品設計與開發，讓原本需要多年設計與研發時間項目，可以大幅縮短至數個月內即可完成。同時，HTC目前也強調諸多職場訓練、科學研究等均採用其虛擬實境頭戴裝置進行擬真模擬應用。

而在消費市場應用部分，HTC表示雖然原本的VIVE已經不再銷售，但會藉由VIVE Cosmos系列對應更多消費使用需求，同時也能配合模組化配件滿足不同使用模式。

▲HTC亞太區總經理黃昭穎

不過，相比競爭對手目前推行Oculus Quest系列採取價位相對較低的發展策略，雖然HTC提供產品可對應更高解析度、更高畫面更新率及更寬廣視角設計，但Oculus Quest系列也能對應PC連接使用、同樣對應獨立無線運作，甚至早已支援手勢識別互動，同時Facebook目前也針對旗下虛擬實境頭戴裝置提供豐富軟體服務內容，HTC此次推出產品似乎在價位設定顯得偏高。

黃昭穎對此說明，除了認為兩者原始定位不同之外，更強調HTC提供較完整的應用解決方案，若競爭對手產品同樣對應企業使用需求時，實際上所需建置費用也不見得較低，甚至還會有軟硬體整合相容表現問題。

▲除了硬體設計，HTC強調旗下虛擬實境應用解決方案更包含軟體整合效益

但如果從消費者使用角度來看的話，顯然Oculus Quest 2還是會在價格上有更具吸引人的優勢，尤其Facebook近期也持續擴展虛擬實境內容佈局，甚至與更多一線遊戲業者合作內容，藉此強化消費端的虛擬實境應用體驗。

只是目前在消費市場的應用情況，虛擬實境內容依然面臨不容易推廣的難題，其中包含整體使用成本依然偏高，即便HTC、Oculus都已經推出低於新台幣2萬元的虛擬實境頭戴裝置，對於一般消費者依然是不容易親近門檻，原因包含相同價位可以有更多遊玩體驗選擇，而虛擬實境目前依然並非主流體驗項目，甚至還有部分使用者會有暈眩問題。

另外，現階段的虛擬實境內容體驗依然無法滿足「真實」的使用體驗，因此在消費市場應用發展所面臨挑戰也相對較高，或許也是HTC目前依然會以企業應用與商業使用需求發展為主的原因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》