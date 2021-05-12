三星確定不參與MWC 2021實體展出 但會以線上形式參加

三星稍早證實，將不會參與今年度恢復實體展會形式舉辦的MWC 2021，但依然會以線上形式參與此次活動。

依照三星說明，考量公司員工、合作夥伴及客戶健康安全，將不會參與MWC 2021以實體展會形式舉辦活動，但依然會維持以線上展會活動參與展出。

除了三星，包含韓國電信也不會參與產出，而SK Telecom則尚未確認是否參與此次MWC 2021，至於LG及旗下LG U+電信服務因為確定退離手機市場佈局，因此確定不會參與展出。

目前包含Ericsson、Sony、Nokia、甲骨文等業者都已經表明不會參與此次展會活動，同樣也是考量員工、合作夥伴與客戶健康安全，因此將會在MWC 2021展期間缺席。

即便主辦單位GSMA宣布與西班牙市政府合作，使參與MWC 2021的業者、與會者、贊助商、合作夥伴等，可免除入境檢疫隔離需求，讓更多西班牙境外人士可以更容易參與今年度的MWC 2021展會活動，顯然仍無法說服主要業者參與此次展出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》