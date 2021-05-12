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Fortinet：更多惡意攻擊集中於端點設備、家用路由器

聯合新聞網 / 楊又肇

去年因為疫情影響，使得許多企業開始推動數位轉型、讓員工遠距辦公，甚至在後疫情時代開始思考彈性工作模式，使得更多網路攻擊變得猖獗，因此在今日 (5/11)分享內容中，Fortinet除了說明近年主要網路攻擊型態，更標榜藉由導入人工智慧自動化形式阻絕各類惡意攻擊。

隨著去年因為疫情影響，使得越來越多企業開始仰賴網路運作，同時也讓員工透過遠距辦公形式維持原本工作，因此也讓傳統網路攻擊開始改變目標，同時也因為高速網路、5G網路等連接頻寬增加，使得攻擊方式也開始轉向更快攻擊速度、更分散式攻擊形式，同時也因為企業運算架構增加服務上雲、邊緣預算等形式，更使得攻擊目標變得更多，甚至居家辦公使用的家用路由器、VPN服務等也成為攻擊目標。

Fortinet表示，遠距工作型態雖然帶來不少彈性，但也讓企業資安產生更大漏洞，原因在於多數企業員工在家辦公多半使用一般路由器，並且透過VPN服務等方式連入企業伺服器工作，在企業員工未能有足夠資安認知情況下，可能就會出現可讓惡意攻擊侵入風險，進而影響企業伺服器安全。

因此在後疫情時代，Fortinet認為資安架構佈署方式也應該重新思考，畢竟難以透過企業IT技術人員協助每一名員工維護上網與設備使用安全，因此導入自動化、人工智慧輔助運作的資安防護系統將會是未來趨勢。

而對於諸如微軟近期發生的Exchange漏洞，或是越來越猖狂的勒索攻擊，Fortinet更強調在建置被動防護系統之餘，更重要的應該要導入可主動防護機制，從端點部分即可透過主動偵測、快速反應，並且透過防護機制阻斷各類攻擊，同時也透過機器學習方式讓系統能預測不正常資料存取等攻擊行為，並且進行阻斷。

在目前發展中，Fortinet表示將透過旗下安全織網技術，以開放架構形式擴展安全防護能力，並且可在各個網路分段、裝置端點間確保存取安全，此次更宣布新版FortiOS 7.0版本，藉此強化安全織網功能。

另外，Fortinet也強調本身持續在台投資，同時本身技術也獲得歐美政府機構採用，更澄清本身並未由任何陸資支持，藉此說明旗下技術安全無慮。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 資安

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