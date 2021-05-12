Intel第11代Core H45系列效能款筆電處理器 同步更新具vPro功能與Xeon設計版本

今年初在線上形式舉辦的CES 2021期間公布第11代Core H35系列效能款筆電處理器，同時也確定加入最高時脈可達5GHz的Core i7 Special Edition款式，Intel稍早進一步公布H45系列處理器細節，另外也針對行動工作站機種推出具備vPro功能版本，以及採Xeon處理器設計版本。

▲此次推出同為代號Tiger Lake的第11代Core H35系列效能款筆電處理器，另外也推出具備vPro功能版本，以及採Xeon處理器設計版本

延續「Tiger Lake」架構的第11代Core系列處理器設計，第11代Core H35系列效能款筆電處理器相比過往H系列處理器，從45W電功耗設計進一步降低至35W，因此在名稱上也特別以H35系列為稱，並且鎖定14吋至15吋大小、20mm厚度內，同時對應1080P解析度與70fps遊戲體驗，而價位在999美元以上輕薄效能筆電使用。

而此次推出的H45系列則一樣導入10nm SuperFin製程打造的Willow Cove核心設計、整合Xe顯示設計，並且支援Turbo Boost Max 3.0 (TBM 3.0)技術，讓處理器運算效能可大幅提昇，最高可讓運算時脈提昇至5.0GHz以上，對應機種則放寬至699美元至1999美元價位區間，對應更多元效能筆電與創作筆電設計需求。

連接埠方面，除了原生整合PCIe 4.0 (最高對應20路、RAID0配置)，同樣也支援Thunderbolt 4，並且支援Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E，以及Rapid Storage技術與對應Optane 20記憶體，藉強化連接與資料存取效率，另外也能支援同時對應兩組螢幕輸出。

▲第11代Core H45系列效能款筆電處理器設計特色

▲可藉由Intel Rapid Storage Technology (RST)加快SSD資料存取效率

▲搭載Intel Killer Wi-Fi 6E無線連網技術，以及原生Thunderbolt 4支援設計

此次推出處理器包含Core i9-11980HK、Core i9-11900H、Core i7-11800H、Core i5-11400H，以及Core i5-11260H，最高對應8核心、16線程設計，L3快取記憶體最高搭載24MB，並且支援DDR4-3200記憶體規格。

其中，由於Core i9-11980HK採不鎖頻設計，因此本身採65W電功耗規格，搭配Turbo Boost Max 3.0技術最高可讓8組核心中的1核或2核對應5GHz運作時脈，或是讓其中4核維持在最高4.9GHz運作時脈，所有8核最高則可維持在4.5GHz。

▲第11代Core H45系列效能款筆電處理器包含不鎖頻設計的Core i9-11980HK，並且可透過軟體輕易實現超頻效能表現，支援1080P解析度、360Hz畫面更新率輸出，或是對應4K解析度、120Hz畫面更新率表現

▲相比去年推出的Core i9-10980HK效能比較

▲相比AMD Ryzen 9 5900HX處理器效能表現差異

▲藉由Core i5-11400H對比AMD Ryzen 9 5900HS效能差異

依照Intel說明，包含宏碁、Dell、技嘉、HP、聯想、微星、華碩、Razer等業者已經準備推出超過80款採用第11代Core H35系列效能款筆電處理器機種。

而針對創作者或行動工作站使用需求，Intel則推出包含Core i9-11950H、Core i7-11850H與Core i5-11500H三款支援vPro技術的筆電處理器，以及包含Xeon W-11955M與Xeon W-11855M兩款處理器。

從規格來看，Core i9-11950H與Xeon W-11955M帳面規格完全相同，兩者均對應8核心、16線程與24MB容量的L3快取記憶體設計，同時也均採35W電功耗設計，一樣可藉由Turbo Boost Max 3.0技術讓8組核心中的1核對應5GHz運作時脈，另外也支援vPro技術，主要是對應設計機種不同。

▲新款H45系列處理器也能用於創作筆電設計

▲支援vPro虛擬化技術，並且確保運算平台安全

▲藉由Xeon W-11000系列處理器打造行動工作站

而Core i7-11850H同樣維持8核心、16線程與24MB容量的L3快取記憶體設計，一樣採35W電功耗規格，但未支援Turbo Boost Max 3.0技術，因此8組核心中的1核最高僅對應4.8GHz，其餘則與Core i9-11950H與Xeon W-11955M相同。

另外，Xeon W-11855M與Core i5-11500H的差異，則在於前者採18MB容量的L3快取記憶體、支援Turbo Boost Max 3.0技術、在35W的運作時脈為2.6GHz，最高可對應4.9GHz，其他部分則幾乎與Core i5-11500H相同，包含採6核心、12線程設計，最多僅能讓6組核心維持相同運作時脈。

▲強化硬體端安全防護表現，並且藉由人工智慧技術自動識別惡意攻擊行為，並且進行阻斷

▲在內容創作應用的效能提昇表現

▲針對效能款遊戲筆電、創作筆電提供處理器規格，其中由於Core i9-11980HK採不鎖頻設計，因此本身採65W電功耗規格

▲針對行動工作站、商用筆電產品提供處理器規格，而Core i9-11950H與Xeon W-11955M帳面規格完全相同，主要是對應設計機種不同

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》