比特幣、數位貨幣與NFT潛力多大？林之晨：看懂虛擬宇宙，你就懂！

比特幣、數位貨幣與NFT，是金錢遊戲還是破壞創新？近期善用區塊鏈投資獲利不少的林之晨，教你看懂幣圈的「虛擬宇宙」大未來，就能懂背後的發展潛力。

今年以來，比特幣漲翻天，一顆破六萬美金；加密收藏NFT把圖檔賣出19億天價也引起全球高度話題，因此讓幣圈與區塊鏈相關投資，在台灣年輕一輩中討論熱度，完全不下於股票。

各國央行忙發幣

同時，在數位貨幣的世界裡，也不再只有比特幣、以太幣等加密貨幣的存在；各國以國家主權思維發行的數位貨幣正陸續登場。如下表所示，目前已上線央行數位貨幣的有巴哈馬的沙錢（Sand Dollar）；已展開測試、或將在一年內邁入測試階段的則有中國、瑞典、日本，南韓與俄羅斯等；至於原本態度保守的歐盟，也於上週表示，可能在四年內研究推出數位歐元，美國也在審慎研議中，已可看出有成主流的態勢。

有些人擔心，以後這些有「國家力量支持」的數位貨幣，將壓制比特幣；也有人認為，有可能是比特幣反過來讓國家法幣消失，變成一場「貨幣戰爭」！至於NFT加密收藏熱，則有人覺得只是投機泡沫。到底該怎麼看待這些新風潮的成長潛力？

AppWorks創辦人，同時也是台灣大哥大總經理的林之晨，是國內最早一波投入區塊鏈投資的先驅。他平日常收藏國內藝術家的NFT；自己創辦的AppWorks，則是區塊鏈Flow平台代幣FLOW的全球第二大持有者。這波瘋漲，他不論就個人角度或公司經營上均有不錯獲利。

談起這熱門議題，他認為，不至於有所謂的貨幣戰爭。因為數位貨幣的發展，才剛剛開始，空間大得很，各類新幣和法幣各有各的角色可扮演。NFT的潛力，則遠大於多數人的想像。

「以幣圈的角度，我們是看到一個虛擬宇宙正在形成，」林之晨說。

NFT跟農產品生產履歷一樣

怎麼說？林之晨認為，今年這波加密收藏熱，讓許多人首度體認到，NFT可以讓一幅畫用區塊鏈的技術來登記，有點像是藝術品的生產履歷。接著，推特執行長多西用NFT拍賣一則推文，它就是這一句話的生產履歷。

其實，現在台灣也有新創團隊「恆鏈創科」，推出了限量版紅酒的NFT，它則變成酒的生產履歷。至於許多人去超市買菜，常看到的農產品生產履歷，當然也可以改用NFT來登記！

林之晨認為，未來，實體世界的事物，逐漸在線上會有對應的NFT。而像Beeple的圖檔，網路推文，這些虛擬世界的事物，也都在用NFT登記與轉賣，完整看來，就是一個用區塊鏈串聯起來的虛擬宇宙。若只覺得可以收藏藝術，就把NFT看小了。

虛擬世界也能賺，每年17%複合成長

今年初，美國方舟基金經理人凱瑟琳伍德（Catherine Wood），也提出過虛擬宇宙的概念。她認為，未來人們會更習慣隨時「虛實整合」，會建置一個可以隨時線上登錄的完整虛擬環境，並結合AR/VR的體驗。她並預測，從虛擬世界產出的許多創新數位資產與服務，在2021年到 2025 年的五年間，將從現在的 1,800 億美元，以17%的年複合成長率增長到 3,900 億美元。

那麼加密貨幣與央行發行的數位貨幣呢？林之晨認為，其實是因應人們的新產品與需求而生，和傳統法幣道理差不多。以前人類以物易物；現在人們則會付礦工以太幣，以便讓自己作品可以用NFT方式上架。由於使用情境不同，自然需要新的交易工具。

也因此，林之晨並不認為比特幣會「消滅」美元等法幣，或這些央行發行的數位貨幣，因為要解決的問題不一樣。

例如，瑞典規劃的電子克朗（e-cron），要解決的是瑞典人不想使用現金的新需求；愛沙尼亞推Estcoin，是用來鼓勵人們發展區塊鏈創新，設計思維都不同。若有國家民眾仍習慣用紙鈔，也會繼續存在。這些都不是比特幣當初創立的目標，比特幣至今的使用也是去中心化，有人用它支付遊戲課金，最近則開始可買特斯拉電動車，並沒有一個人去主管使用的範圍。

確實，根據《經濟學人》最新報導，真正會引爆「貨幣戰爭」的，不會是比特幣或臉書幣，而是數位人民幣等數位法幣。因為中國政府，相當可能有意識地去引導數位人民幣在全球廣泛使用，進而威脅到美元霸權。背後也正因數位法幣，實際上要扮演的角色和實體法幣類似，當然可能在全球引爆新一輪的貨幣霸權爭奪。

那麼，這一波的加密貨幣、加密收藏瘋漲，會否是投機泡沫？哪一個應用或幣種會勝出？

林之晨認為，區塊鏈創新，還在百花齊放階段，很難判定誰是最後贏家，但還是回歸市場需求，以及創新潛力。他看好沒有包袱的新秀，會比臉書這種要邊顧社群本業，邊發新幣的大平台容易勝出。

看來區塊鏈的革命才剛開始，而各國政府數位貨幣的應用，則是解決不同的新需求，發展空間都很大，未來值得所有人密切關注。

（作者／林士蕙 本文出自2021.5.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）