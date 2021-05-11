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亞馬遜擴展長距離物聯網連接技術Sidewalk應用 加入Tile等配件定位應用服務

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜在2019年宣布推出低頻段、長距離物聯網連接技術Sidewalk，並且在去年9月確定與Tile合作，接下來則準備在6月開始讓現有Tile配件可配合Sidewalk使用

依照亞馬遜先前說明，Sidewalk技術採用900MHz頻段，並且配合藍牙技術規範串接各個智慧連網裝置，最長連接距離約可在1.6公里左右。若定位物品附近有具備連網、可透過藍牙方式連接的亞馬遜裝置，例如Echo智慧喇叭，就能快速精準定位特定物品所在位置。

第一款對應Sidewalk技術的配件，是亞馬遜去年推出的狗用追蹤標籤Fetch，一旦配戴此款標籤配件的狗遠離指定區域，就會自動向主人通報，藉此減少家中寵物走失情況。而去年宣布與Tile合作，更計畫透過Tile使用人數規模擴大Sidewalk技術應用。

而相較三星與蘋果透過本身手機裝置市佔率，藉此建置龐大連接網路系統，讓旗下SmartTag、AirTag可以透過鄰近的Galaxy手機，或是iPhone進行遠距定位，亞馬遜與Tile的合作也能讓Tile配件實現相似定位效果。

不過，相較亞馬遜配件產品在美國市場使用普及率，此項技術在其他國家地區可能就難以達成相同效果，例如在台灣尚未正式銷售亞馬遜配件產品的情況，顯然Tile配件就僅能透過本身技術進行定位。

但依照Tile先前說明，未來也會導入UWB超寬頻與技術與擴增實境應用，藉此提昇定位配件使用便利性。

除了加入Tile合作，亞馬遜也確認Level旗下智慧門鎖配件也會加入Sidewalk技術，當感知使用者設定配對的手機靠近門鎖時，就會自動解鎖。另一方面，亞馬遜也與看護手環配件商CareBand合作，使其推出的看護手環也能藉由Sidewalk技術定位，藉此確認配戴手環的老人、小孩實際行蹤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 亞馬遜

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