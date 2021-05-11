美國最大燃油管道系統業者遭勒索軟體攻擊 危及東岸18州內燃油供應

負責美國東岸高達45%比例燃料輸送，同時也是美國最大燃油管道系統業者Colonial Pipeline，稍早證實遭勒索軟體攻擊，目前已經將特定系統全數關閉離線，以利避免更大安全威脅發生。

由於Colonial Pipeline每天協助輸送高達1億加崙的汽油、柴油、航空用油，以及一般家庭使用燃油，並且在美國東岸燃油輸送供應量佔達45%，更是美國7個機場使用燃油主要供應管道，因此一旦發生意外將會造成不少損失。

而在暫時切斷系統運作，避免額外安全問題產生之餘，Colonial Pipeline更委任第三方安全專家協助釐清此次攻擊涉及影響範圍，並且知會執法機關與美國能源部在內政府機構。在確定遭受攻擊的48小時內，Colonial Pipeline表示已經採取其他措施，透過其他小型支線維持燃油輸送需求，並且確保管線使用安全。

目前Colonial Pipeline旗下四條主要管線仍處於關閉情況，強調將會在確認安全無慮，並且由監管機構批准之後才會重新開放上線運作。此外，配合目前管線輸送量仍有限情況下，美國運輸部將暫時允許東岸境內燃油業者透過運油車等方式，藉由一般道路將燃油運送至鄰近東岸18個州，避免發生燃油短缺問題。

依照BBC新聞台報導指出，此次攻擊Colonial Pipeline的勒索軟體集團，是去年8月開始有明顯活動的DarkSide，在此次攻擊中不僅侵入Colonial Pipeline系統網路，更將系統資料進行加密，同時也竊取近100GB容量檔案威脅「贖金」。

其中，DarkSide著名攻擊模式是透過「勒索軟體即服務」 (Ransomware-as-a-Service，RaaS)型態，在攻擊前就會先分析被攻擊對象財務狀態，藉此掌握可威脅勒索贖金規模，甚至也會以規模形式向被攻擊對象展現、說明被威脅系統結構，以及被竊取檔案，讓被攻擊者直接了解當前被攻擊狀況，以及不配合支付贖金的下場。

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