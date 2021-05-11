蘋果再向康寧提供4500萬美元 打造先進強化玻璃技術

在2017年以先進生產製造業基金贊助康寧2億美元資金，並且在2019年接續贊助2.5億美元資金後，蘋果稍早再次宣布再向康寧提供4500萬美元，協助打造更先進的玻璃技術。

康寧與蘋果之間已經維持長期合作關係，去年應用在iPhone 12的超瓷晶盾 (Ceramic Shield)強化玻璃設計，同樣也是源自康寧旗下技術，藉此確保iPhone 12螢幕有足夠抗刮等耐用表現。

而康寧在美國肯德基州境內哈洛茲柏格工廠生產歷代iPhone使用的強化玻璃，其中也包含使用玻璃陶瓷材質設計的超瓷晶盾強化玻璃，並且透過足夠透明度讓Face ID等功能正常運作，同時也確保螢幕顯示色彩精準呈現。

藉由蘋果贊助投資，康寧更在肯德基州內增加超過1000個工作機會。

此外，康寧也表示將依循蘋果計畫在2030年實現零排碳目標，因此在哈洛茲柏格工廠產線也均以再生能源運作，同時所有原物料供應也確保不會對環境造成影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》