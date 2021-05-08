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蘋果內部郵件曝光 會考量利益與開發者「妥協交易」

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果與EPIC Games於法院訴訟中所進行辯論中，後者顯然是準備不少「證據」，藉此凸顯蘋果並非像自己主張提供平等競爭平台，而是可以視情況妥協交易。

在蘋果內部郵件內容顯示，當Netflix在2018年年底決定從iOS版本拔除in-App付費選項，並且呼籲使用者透過官網申請訂購之前，蘋果原本有意以違反App Store使用規範名義向Netflix進行懲處 (例如將App下架、取消開發者資格等)，但或許是考量Netflix過去以來下載使用人數相當多，加上過去使用in-App付費使用人口也不少，因此後來則是透過協助Netflix推廣下載，同時提供與蘋果服務綁定訂閱優惠，藉此說服Netflix在iOS版本保留in-App付費選項。

不過，Netflix最終還是考量使用人數規模龐大，而且有持續成長情況，若維持保留in-App付費選項，難免會讓更多人直接在App內申請訂購，變成必須向蘋果繳納更多分潤金額，因此Netflix最終還是決定在iOS版本移除in-App付費選項，連帶地也將Android版本的in-App付費選項移除，變成使用者必須透過官網申請訂閱，並且下載App進行觀看。

而另一個案例，則是蘋果在很早之前就已經開放Hulu利用App Store使用的StoreKit API，讓使用者能在Hulu App直接取消訂閱，並且完成後續退款，反觀其他App則要透過其他方式才能讓使用者退訂、退款。

對此，蘋果在相關信件中也提及Hulu擁有特殊權限，因此凸顯蘋果並非對所有開發者一視同仁，在特定情況下其實會針對部分開發者提供額外優惠及資源，顯示App Store的營運並非像蘋果所說般公平。

另一方面，從微軟過去設法將旗下串流遊戲服務Project xCloud搬到iOS平台時，同樣也被蘋果刁難要求必須將Project xCloud App內收錄的遊戲逐項以單獨內容上架，以利蘋果進行內容審查的情況來看，微軟無法理解以相同模式使用的Netflix並未受到刁難，但自己提出服務卻被蘋果要求以更嚴苛條件才能順利上架。

因此微軟最終放棄在iOS平台以App形式提供串流遊戲服務，改以PWA形式讓使用者可透過網頁開啟使用，藉此規避在App Store無法提供服務的問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Hulu Netflix App Store

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