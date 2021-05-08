Google以雲端推動開源服務Woolaroo 認識世界上3000種「瀕危語言」

先前說明打造Google翻譯時，Google曾表示不僅希望此項服務能讓不同語言使用者更容易溝通，同時也包含以數位形式保護世界上較少人使用的瀕危語言。而在稍早推出的Woolaroo，則是藉由Google Cloud運作，透過電腦視覺與圖像識別等方式，讓更多人更容易理解較少人使用的瀕危語言。

依照目前數據顯示，全球地區約有超過7000種語言被使用，但其中約3000種語言已經處於瀕危狀態，主因在於包含被其他使用率更高的語言取代，或是僅以口語相傳方式，造成使用人口持續減少，甚至過去更曾因為戰爭、政治等因素使得特定語言消失。

即便到了現在，依然有許多語言因為被其他主流使用語言取代，導致使用人口越來越少，因此也讓更多語言如方言處於瀕危狀態，平均每隔14天就有一種語言隨時可能會消失。

為了保留這些語言，並且能讓更多人使用，Google除了透過Google翻譯以數位形式保留這些瀕危語言，而此次藉由Google Cloud雲端平台運作的開源服務Woolaroo，則是透過Google Cloud Vision API，以電腦視覺與影像識別技術協助使用者快速認識瀕危語言，並且了解這些瀕危語言所對應意思與實際發音，藉由增加更多人認識瀕危語言的方式，讓這些瀕危語言可以增加更多留存機會。

目前支援語言，包含使用人口不到1萬人、主要在美國路易斯安那州境內以法語為基礎的路易斯安那克里奧爾語 (Louisiana Creole)，以及包含希臘境內以義大利語為基礎的卡拉布里亞方言 (Calabrian Greek)、紐西蘭原住民毛利人的毛利語 (Māori,同也是紐西蘭的三種官方語言之一)、南美洲境內納瓦特語、非洲撒哈拉北部方言柏柏語、義大利西西里方言、中國廣西佒壯語、復活島上使用的拉帕努伊語、猶太人使用的意第緒語，以及澳洲昆士蘭省境內僅100多名原住民使用的尤甘貝語。

目前使用者可以透過Google藝術與文化 (Google Arts & Culture)服務使用Woolaroo功能，藉此了解更多瀕危語言意思，以及語言背後故事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》