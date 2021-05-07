歐洲疫情改變 Gamescom 2021終究改回全線上形式舉辦

雖然先前強調將以線上及實體活動形式舉辦Gamescom 2021，但主辦單位Koelnmess稍早則是宣布今年度的展會活動將再次調整為全線上形式舉辦。

依照Koelnmess說明，此項決定式基於收到諸多合作夥伴反應看法，並且與德國遊戲產業協會討論之後，決定將Gamescom 2021調整為全線上形式舉辦。而之所以會有這樣的調整，其實也是因為近期歐洲在疫情發展有改變，因此在這樣的情況顯然不適合舉辦人群過於密集的活動項目。

不過，在具備去年以全線上形式舉辦的經驗，預期今年度的Gamescom 2021將會以更俱全準備呈現。Koelnmess公布數據顯示，去年以全線上形式舉辦的Gamescom 2020，總計累積超過1億次的影片觀看數量，並且吸引全球來自180個國家的5000名玩家參與，另外也包含來自全球44個國家、總計370家合作夥伴參與，因此今年也將有信心透過全線上形式舉辦活動。

而在調整為全線上形式舉辦後，Gamescom 2021將會從德國當地時間8月23日當天開始預熱，正式開幕則會從8月25日開始，同時當天晚上也會舉辦開幕秀，並且由遊戲大賞 (The Game Awards)主持人Geoff Keighley負責線上直播開場內容。

除了公布全新活動議程之外，Koelnmess也更新Gamescom Now內容中心，讓使用者能更快找到遊戲直播、預告，或是訪談內容等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》