Google公布新工作模式：五個工作天能有兩天自選上班地點

Google執行長Sundar Pichai稍早向公司內部所有員工說明新工作模式，其中包含在情況允許之下，可讓員工選擇一週三個工作天內回到辦公室工作，另外兩天擇可自行選擇合適上班地點工作，同時預期在新工作模式下，將維持每週辦公室工作人數在60%比例，而20%比例會是在家工作，另外20%比例則是在其他辦公室。

在進一步說明中，Sundar Pichai表示在過去一年裡，由Google REWS團隊 (Real Estate & Workplace Services,實際資產與工作服務)做了不少研究，其中包含構思各類彈性工作模式，例如透過視訊會議技術解決遠距工作需求，讓員工可以更容易與身處不同地區的人一同共事。

從今年6月中旬開始，Google員工可以開始申請到不同地區的辦公室工作，最長時間可達4週，同時Google也會視情況設置更多適合遠距辦公的工作項目，讓員工可以更有彈性工作，甚至能藉此招募更多技術人才。

不過，具體施行方式還會以各地區需求而異，例如先前疫情較嚴峻時期，Google台灣地區辦公室就不受總部在加州面臨限制影響，依然可以回到辦公室內工作，甚至近期更宣布正式啟用位於板橋遠東通訊園區 (Tpark)的全新辦公室。另一方面，是否能在其他辦公室工作，除了需要看各地區辦公室容積限制，以及是否合適，依然須由員工上級主管決定是否批准。

但原則上，員工還是可以自行決定一週內能有兩天自行在家辦公或在其他地點工作，只是實際以遠距形式工作的時間，就要依照各團隊運作模式決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》