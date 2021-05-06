老司機的勝利！接受檢察官條件加強審核後 SWAG「宣告復活」

老司機的勝利。

台灣知名成人影音直播平台 SWAG 四月初曾遭警方查緝，網站也遭下架，不過昨天晚上宣告正式「復活」重新開張！

SWAG 昨天以執行長 Sam 的名義在臉書宣告重新開張，並說明這次在刑事局、iWIN 之指導之下，將已自主建立防護措施、並擴大專業審核團隊嚴格審核創作者年齡、及建立防止未成年者造訪網站的防護機制，具體措施如下：

網站採用更加嚴格的電話綁定、年齡驗證機制，未成年青少年若無法完成電話驗證，則無法造訪 SWAG 網站，無法觀看敏感內容。

所有的內容皆為付費內容，付費方式僅接受信用卡付費，以及經過人工審核身分驗證後才可支援的匯款、超商繳費方式，避免未成年造訪觀看。

加強內容審核，涉及影射性交易、性虐待、暴力等主題的內容，無法在 SWAG 上架。

SWAG 成人影片拍攝程度非常專業，已近乎成為台灣本土成人片的代名詞，在向來由歐美或日本主導的成人影音產業裡，獨特的商業模式創造了數十億金流的價值，成為另類的「台灣之光」。

不過知名新創律師黃沛聲分析，SWAG 日前是因刑法 235 條《散播猥褻物品罪》遭警方查緝，但大法官釋字 617 號已經針對「猥褻物品」有過重要定義，若播送如男女交歡、清涼寫真的性資訊及訊息，若無暴力、人獸等性變態的硬蕊內容，只要加上封套、警語，或限制需成年者才可取得等等「適當安全隔離措施」，就不會觸犯刑法 235 條的散布販賣陳列猥褻物品罪。

所以在網站原始設計下，若能先行以「點擊是否未滿 18 歲」、「會員註冊」、「支付驗證」等等方式驗證，就有機會認為已經提供適當隔離措施；而這也是 SWAG 得以在接受檢方提出條件要求遵守之下，重新加強隔離措施得以復活的理由。根據 ETtoday 報導，SWAG 劉姓負責人到案後坦承自己審核不周，並承諾加強把關措施，因此獲得緩起訴處分。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》