Twitter收購去廣告服務新創Scroll 強化本身內容訂閱發展策略

Google執行長Sundar Pichai稍早向公司內部所有員工說明新工作模式，其中包含在情況允許之下，可讓員工選擇一週三個工作天內回到辦公室工作，另外兩天擇可自行選擇合適上班地點工作，同時預期在新工作模式下，將維持每週辦公室工作人數在60%比例，而20%比例會是在家工作，另外20%比例則是在其他辦公室。

2021-05-07 09:41