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Twitter收購去廣告服務新創Scroll 強化本身內容訂閱發展策略

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter日前已經透露推出每月4.99美元價格訂閱的Super Follow功能，稍早更宣布收購可將網站廣告「關閉」的新創業Scroll，藉此強化本身訂閱業務發展策略。

Scroll提供服務，雖然是以cookies或外掛方式關閉網站廣告，但其作法是採每月5美元形式向使用者收費，並且與被關閉廣告內容的網站拆分收益，藉此實現可讓使用者不被廣告干擾、網站業者可獲得分潤，而Scroll本身也能因此獲利的多方互利成效。

目前與Scroll合作業者數量達300個以上，其中包含The Atlantic、The Verge、BuzzFeed、Vox、MacRumors、USA Today等美國境內著名網路媒體。

由Twitter收購後，Scroll功能將會整合進Twitter內容訂閱功能，並且將訂閱費用與創作者拆分，另外也會與Twitter在年初收購的荷蘭新聞電子報服務Revue整合，至於Scroll原本團隊成員也會加入Twitter。

Twitter並未透露此次收購Scroll相關金額等細節，但預期未來將會透過Scroll功能強化Twitter內容訂閱觀看體驗，藉此與蘋果新聞等同類訂閱服務競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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