Siri也是「收購」來的！蘋果默默買了一百家公司 橫跨AR、地圖、AI、半導體、健康

蘋果執行長提姆庫克曾告訴股東公司過去六年已經收購 100 家公司，通常標的都是只有幾名員工的超小規模公司，領域包括 AR、AI、地圖、健康、半導體，蘋果透過收購接收了這些員工。

CNBC 報導，蘋果執行長提姆庫克於二月曾告訴股東公司過去六年已經收購 100 家公司，通常都是只有幾名員工的超小規模公司，領域包括 AR、AI、地圖、健康、半導體，蘋果透過收購接收了這些員工。

100 筆收購聽起來是大採購，不過大部分其實都金額不大，被收購的公司品牌也較不為人知，其中最大筆的是 2014 年以 30 億美元收購知名的耳機廠商 Beats Music。

蘋果的收購策略，相較於其他科技大頭動輒就傳出數十億美元的收購案件明顯相當不同。CNBC 自被併購進蘋果的人士得知，蘋果的收購策略專注在獲取各種領域公司的人材，來幫助自己拓展能夠讓自己在競爭中提升優勢的技術，並且迅速低調地將這些人才整合到蘋果團隊中。

另一個特別之處，蘋果這些收購大多不經投資銀行，流程通常是蘋果請有意合作的團隊進行 demo，而其中有些會變成併購案，蘋果合作部門的主管若決定要買下這些人才，就會由蘋果的 M&A 部門協助蘋果的技術團隊順利完成併購。

像 2017 年，蘋果收購了一個工作用的 iOS app Workflow，後來就變成 iPhone 預設的「捷徑」app ；2018 年，蘋果買了 Texture app，後來就變成訂閱服務 Apple News+，就連 Siri 都是源自於 2010 年的收購。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》