快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Siri也是「收購」來的！蘋果默默買了一百家公司 橫跨AR、地圖、AI、半導體、健康

聯合新聞網 / INSIDE
圖為蘋果公司執行長庫克。 歐新社
圖為蘋果公司執行長庫克。 歐新社

蘋果執行長提姆庫克曾告訴股東公司過去六年已經收購 100 家公司，通常標的都是只有幾名員工的超小規模公司，領域包括 AR、AI、地圖、健康、半導體，蘋果透過收購接收了這些員工。

CNBC 報導，蘋果執行長提姆庫克於二月曾告訴股東公司過去六年已經收購 100 家公司，通常都是只有幾名員工的超小規模公司，領域包括 AR、AI、地圖、健康、半導體，蘋果透過收購接收了這些員工。

100 筆收購聽起來是大採購，不過大部分其實都金額不大，被收購的公司品牌也較不為人知，其中最大筆的是 2014 年以 30 億美元收購知名的耳機廠商 Beats Music。

蘋果的收購策略，相較於其他科技大頭動輒就傳出數十億美元的收購案件明顯相當不同。CNBC 自被併購進蘋果的人士得知，蘋果的收購策略專注在獲取各種領域公司的人材，來幫助自己拓展能夠讓自己在競爭中提升優勢的技術，並且迅速低調地將這些人才整合到蘋果團隊中。

另一個特別之處，蘋果這些收購大多不經投資銀行，流程通常是蘋果請有意合作的團隊進行 demo，而其中有些會變成併購案，蘋果合作部門的主管若決定要買下這些人才，就會由蘋果的 M&A 部門協助蘋果的技術團隊順利完成併購。

像 2017 年，蘋果收購了一個工作用的 iOS app Workflow，後來就變成 iPhone 預設的「捷徑」app ；2018 年，蘋果買了 Texture app，後來就變成訂閱服務 Apple News+，就連 Siri 都是源自於 2010 年的收購。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 AI 投資銀行 品牌 庫克 蘋果 Siri

延伸閱讀

Apple Watch新功能？文件顯示蘋果將打造可量測血糖產品

換上M1處理器之後 iPad Pro到底會不會成為取代MacBook的產品？

想要繼續免費使用？ Facebook籲用戶開放iOS 14.5廣告追蹤

EPIC Games指稱 蘋果內部也曾考量App Store分潤比例過高問題

相關新聞

LINE台灣辦公室搬新家 4公尺熊大、專業攝影棚太夢幻

LINE上線10周年功能越來越強大，各種數位創新服務幕後的推手們每天上班的地方當然也不能太遜色！LINE台灣全新辦公空間...

老司機的勝利！接受檢察官條件加強審核後 SWAG「宣告復活」

台灣知名成人影音直播平台 SWAG 四月初曾遭警方查緝，網站也遭下架，不過昨天晚上宣告正式「復活」重新開張！

Google公布新工作模式：五個工作天能有兩天自選上班地點

Google執行長Sundar Pichai稍早向公司內部所有員工說明新工作模式，其中包含在情況允許之下，可讓員工選擇一週三個工作天內回到辦公室工作，另外兩天擇可自行選擇合適上班地點工作，同時預期在新工作模式下，將維持每週辦公室工作人數在60%比例，而20%比例會是在家工作，另外20%比例則是在其他辦公室。

歐洲疫情改變 Gamescom 2021終究改回全線上形式舉辦

雖然先前強調將以線上及實體活動形式舉辦Gamescom 2021，但主辦單位Koelnmess稍早則是宣布今年度的展會活動將再次調整為全線上形式舉辦。

駭客找到新藍海 這2個產業比勒索銀行更有賺頭

「過去一年，我有幸目睹台灣產業加速數位轉型；很不幸的，駭客轉型更快！」趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺在今年的資安大會主題演講中，一語道破疫情下產業界正面臨的挑戰。

LINE海外最大辦公室在台啟用！以「公園」概念打造、面積超過3000坪

日前宣布LINE Bank服務正式在台上線後，進駐台灣市場超過10年的LINE，今日 (5/5)宣布在台啟用海外最大規模辦公室，座落於內湖科學園區宏匯瑞光大樓內，並且使用總計7樓、總面積達3000坪以上空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。