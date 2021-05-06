LINE海外最大辦公室在台啟用！以「公園」概念打造、面積超過3000坪

日前宣布LINE Bank服務正式在台上線後，進駐台灣市場超過10年的LINE，今日 (5/5)宣布在台啟用海外最大規模辦公室，座落於內湖科學園區宏匯瑞光大樓內，並且使用總計7樓、總面積達3000坪以上空間。

LINE表示從今年4月初開始便進駐全新辦公室，不僅成為LINE海外地區最大辦公室，並且在一樓入口處放置100%由台灣在地製作、全球最大的熊大玩偶，同時也在入口率先採用以CLOVA人工智慧技術支撐的人臉識別系統，讓員工能更方便進出，同時也方便落實門禁管制。

▲100%由台灣在地製作、全球最大的熊大玩偶

新辦公室總面積超過3000坪，並且融入「LINE Park」公園綠意設計概念，因此除了採用挑高、開放且明亮形式打造，同時也導入綠色建材、節能照明，更因應後疫情時代規劃彈性辦公座位，同時也因應需求提供可進行遠距會議的獨立空間，或是提供員工休憩、放鬆的遊戲區，以及按摩室、冥想室，更由設計團隊親身測試辦公空間實際體驗，其中甚至測試將咖啡打翻時，是否容易清理，藉此確認新辦公室能讓員工更舒適工作。

▲以「LINE Park」概念打造的LINE新辦公室

除此之外，新辦公室內也同樣設置哺乳室、醫護站，更在1樓設置可提供簡餐、咖啡與茶飲的LINE Cafe，並且在2樓設置使用者研究室與LIBE Care中心，藉此營造更舒適、更多員工福利的辦公環境。

▲LINE新辦公室

因應影音內容逐漸成為趨勢，LINE在新辦公室也設置LINE Studio專業攝影棚與副控室，並且搭配可合成各類背景的綠幕設計，藉此對應節目實景、手機遊戲直播、電商直播、運動賽事播報，甚至也能與大型頒獎典禮或合作夥伴節目訊號串接。

相較先前辦公室使用模式，LINE表示新辦公室有足夠空間，因此目前可運用7樓、超過3000坪空間容納不同部門員工，其中更包含日前已經在台灣上線運作的LINE Bank部門員工，現階段員工人數規模已經超過900人，同時也將持續對外招募新血，其中包含發展未來服務項目相關研發工程人員，以及投入CLOVA人工智慧技術發展人才。

而因應彈性辦公需求，1樓至2樓之間的辦公區域不僅可供員工自由運用，同時也能讓來訪合作夥伴快速進行會議討論，藉此發揮更大辦公彈性。

▲LINE台灣董事總經理陳立人 (左)、LINE總經理姜玄玭 (右)

▲出入口採CLOVA人工智慧技術為基礎的人臉辨識確認身分

▲位於1樓的LINE Cafe

▲從1樓到2樓的樓梯

▲以開放空間形式打造

▲辦公室隨處可見的休憩空間

▲2樓各地時鐘，並且標示「縮短距離」 (Close the Distance)為稱

▲以「LINE Park」概念打要新辦公室空間

▲LINE Friends角色雷納德 (Leonard)

▲LINE Care中心

▲設置販賣機等補充能量站點，遠方可以看見LINE Friends角色詹姆士 (James)

▲辦公室內隨處可見遊戲休憩空間

▲LINE Studio專業攝影棚

▲可透過綠幕合成背景進行直播

▲可進行手機遊戲或手機功能介紹直播

▲副控室

▲與LINE貼圖合作的作者手繪簽名板

▲與LINE貼圖合作的作者手繪簽名板

▲以開放、綠化形式打造辦公空間

▲3樓以上為LINE內部辦公區塊，包含LINE Bank等業務單位都在3樓以上空間

▲新辦公室2樓設置諸多會議空間，讓員工可隨時討論工作事宜，或是與外部合作夥伴協同作業

▲「Life on LINE」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》