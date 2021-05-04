結束至少長達27年的婚姻關係 微軟創辦人Bill Gates聲明與妻子協議離婚

微軟創辦人Bill Gates稍早透過個人Twitter帳號宣布，已經與妻子Melinda Gates協議離婚，結束至少長達27年的婚姻關係。

Bill Gates並未具體透露雙方協議離婚原因，但說明認為雙方已經無法以夫妻身分共同成長，因此協議給彼此更多空間與隱私。不過，雙方將會繼續在共同成立的Bill & Melinda Gates基金會共事，並且投入慈善事宜。

現年65歲的Bill Gates，是在1980年代認識當時加入微軟擔任產品經理，當時原名為Melinda Ann French的Melinda Gates，雙方後來在1994年結婚，並且生育2女1男。

Bill Gates在2000年卸下微軟執行長職位後，依然擔任微軟顧問，並且與Melinda Gates共同創立Bill & Melinda Gates基金會，並且投入公益。而在2020年宣布辭去微軟董事會事務後，Bill Gates更專注於基金會運作，並且推動更多慈善事宜，其中包含致力改善全球兒童傳染病及疫苗預防病等工作。

目前Bill Gates為全球第四大富豪，身價高達1240億美元 (約新台幣3.47兆元)。而在此次聲明與Melinda Gates協議離婚內容中，Bill Gates並未特別提及雙方是否針對彼此持有資產進行分配。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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