投入遊戲新作研發 Konami表示取消參與E3 2021展出
雖然在日前E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)公布消息中，確認將會參與今年度以線上形式展開的E3 2021，但Konami不久前卻透過官方Twitter表示將把更多時間保留遊戲內容開發，因此將取消參與此次線上展出活動。
Konami在相關聲明中表示目前投入多想遊戲產品研發，但並未透露具體細節，但其中預期包含即將在5月14日於Steam平台釋出搶鮮體驗內容的《月風魔傳：不朽之月》 (GetsuFumaDen: Undying Moon)。
而近期也傳出Konami近期註冊包含「Metal Gear Rising」，以及「悪魔城ドラキュラ」相關新商標名稱專利，因此也有看法認為可能準備推出《潛龍諜影》及《惡魔城》新作，或是既有作品重製內容。
April 30, 2021
雖然宣布推出E3 2021展出，但Konami強調依然會繼續支持美國娛樂軟體協會舉辦活動，而美國娛樂軟體協會在後續聲明也表示尊重Konami的決定，同時也希望Konami能在E3 2022年回歸參展。
目前確認將參與E3 2021展出的遊戲業者，分別包含任天堂、微軟Xbox、CAPCOM、Ubisoft、Take-Two Interactive、華納兄弟遊戲 (Warner Bros. Games)、 Koch Media，但Sony旗下PlayStation依然未確認是否參與此次展出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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