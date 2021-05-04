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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

50億美元！Yahoo等品牌再次轉讓 確定由投資管理公司Apollo接手

聯合新聞網 / 楊又肇

先前市場傳聞Verizon確認拆分旗下整合Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，並且轉由美國私募股權投資管理公司Apollo，而收購金額也確定為50億美元。

被收購後的Verizon Media將會更名為Yahoo，而原本隸屬Verizon Media旗下品牌如AOL、BrightRoll、Cambio、Engadget、Kanvas、MapQuest、Moviefone、Polyvore、RYOT、TechCrunch等內容服務品牌，是否會會有進一步異動調整，現在暫時無法確認。

而在此次收購之後，Verizon將保留Yahoo (原本Verizon Media)約10%股權，並且獲得42.5億美元現金與7.5億美元等值優先股，而所有交易預計換在今年下半年內完成。

此次交易由高盛銀行主要協助Verizon完成此筆交易，並且由艾維克合夥公司擔任顧問，另外則由凱易律師事務所 (Kirkland & Ellis LLP)及富而德律師事務所 (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)作為法律顧問。

在此之前，Verizon已經在2019年出售Tumblr，去年則是將赫芬頓郵報 (The Huffington Post)轉售給網路新聞媒體公司BuzzFeed，不少市場看法認為Verizon希望透過精簡媒體業務，並且將更多重心聚焦在5G網路等服務發展。

至於台灣Yahoo相關事業是否因此受影響，若從過去由Verizon接手之後所經歷改變，整體上應該還是會保留Yahoo品牌與背後關連技術，整體營運應該不會面臨太大衝擊，但可能還是會面臨一些人事異動及組織架構調整。

不過，目前台灣Yahooo方面尚未對此次收購作任何回應。

若從整個Verizon Media結構來看的話，過去仍使用Oath名稱階段時，便在全球地區裁撤近4萬名員工，因此預期由Apollo接手營運之後，勢必也會面臨一波人事調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon Yahoo

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