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果粉注意！iPhone點IG這動態秒當機 網曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone示意圖。 路透社
iPhone示意圖。 路透社

網路上暗藏多種病毒，若不小心點選到惡意網址，就可能造成個資被駭。近日網上流傳一組Instagram某帳號的精選動態，只要是iPhone點選該動態，手機就會立刻當機，必須重新開機才能解除當機，網友猜測「可能是蘋果系統不相容這個字體導致當機」。

有多名網友在論壇Dcard發文提醒，近日Instagram某帳號的精選動態暗藏惡意網址，只要iPhone點選動態後就會當機。有受災網友說，「今天朋友看到轉發此帳號的文章，要大家看精選動態，沒想到一點進去就當機」。

還有人說「各位拿iPhone的注意了，如果你的朋友在IG限動上說有個精選限動請你點閱，千萬千萬千萬不要點進去，你的手機會變磚塊當掉」。

社群軟體暗藏惡意程式，令IOS系統點開就會當機。圖／取自Dcard
社群軟體暗藏惡意程式，令IOS系統點開就會當機。圖／取自Dcard

不少網友都受害，留言「昨天點了，立馬強制關機，嚇死」、「超扯我剛剛真的整個當掉」、「直接大當機，我想說我的手機怎麼會這樣，之前都不會，我還超緊張，後來強制關機後就沒事了，嚇死我」、「我點了以後IG一直被嘗試登入」。

有網友猜測當機原因，「或許是iPhone RAM太小不夠用吧，跟電腦蠻像的」、「不是病毒不用擔心，只是語法在系統上不支援而異常而已」、「可能是蘋果系統不相容這個字體導致當機」。

Instagram Dcard 個資

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