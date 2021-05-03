果粉注意！iPhone點IG這動態秒當機 網曝關鍵原因
網路上暗藏多種病毒，若不小心點選到惡意網址，就可能造成個資被駭。近日網上流傳一組Instagram某帳號的精選動態，只要是iPhone點選該動態，手機就會立刻當機，必須重新開機才能解除當機，網友猜測「可能是蘋果系統不相容這個字體導致當機」。
有多名網友在論壇Dcard發文提醒，近日Instagram某帳號的精選動態暗藏惡意網址，只要iPhone點選動態後就會當機。有受災網友說，「今天朋友看到轉發此帳號的文章，要大家看精選動態，沒想到一點進去就當機」。
還有人說「各位拿iPhone的注意了，如果你的朋友在IG限動上說有個精選限動請你點閱，千萬千萬千萬不要點進去，你的手機會變磚塊當掉」。
不少網友都受害，留言「昨天點了，立馬強制關機，嚇死」、「超扯我剛剛真的整個當掉」、「直接大當機，我想說我的手機怎麼會這樣，之前都不會，我還超緊張，後來強制關機後就沒事了，嚇死我」、「我點了以後IG一直被嘗試登入」。
有網友猜測當機原因，「或許是iPhone RAM太小不夠用吧，跟電腦蠻像的」、「不是病毒不用擔心，只是語法在系統上不支援而異常而已」、「可能是蘋果系統不相容這個字體導致當機」。
▪iPhone 12紫色月底開賣 5大電信預購、申辦優惠加碼送
▪快更新！iOS 14.5推5大新功能 快試試戴口罩解鎖iPhone
▪你想用AirTag追蹤尋找什麼？蘋果不建議你這樣用
▪iPhone與「紫色」深厚淵源曝光！其實是蘋果創辦人賈伯斯偏愛色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言