著名處理器大神Jim Keller加入的Tenstorrent 將結合RISC-V架構推動AI算力

SiFive宣布，由著名處理器架構設計師Jim Keller加入擔任技術長的Tenstorrent，已經取得其以RISC-V架構設計CPU技術授權，藉此讓旗下人工智慧處理器能對應一般工作運算負載。

由於Tenstorrent打造的人工智慧處理器主力在於訓練與推論應用，因此依然需要透過CPU處理一般執行工作。

而藉由SiFive旗下以RISC-V架構打造、對應64位元的X280核心設計，將可配合Tenstorrent旗下用於人工智慧訓練與推論的Tensix核心，將能透過異構運算方式加速人工智慧應用，同時也能對應一般工作運算負載。

在X280核心設計中，分別加入512位元規格的RISC-V向量延伸運算功能，同時加入相容Google TensorFlow Lite模型框架，因此可在低功耗情況下對應高效能推論運算，同時也能加快機器學習運算效率。

透過結合X280核心設計，Tenstorrent預期將能加速推動各類人工智慧運算，同時藉由RISC-V架構設計，更能使其人工智慧處理器應用在更多運算需求，其中也包含超算電腦領域。

依照Tenstorrent先前說明，其人工智慧處理器運算架構可隨運算模型改變而擴展，並且能依照需求動態移除非必要的運算條件執行緒，藉此讓人工智慧運算效率提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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