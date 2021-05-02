Intel傳出售 包含True View在內體育技術業務

消息指稱，Intel有意出售其體育技術業務，並且可能透過全球諮詢投資銀行PJT Partners協助相關出售事宜。

Intel體育技術業務源自過去收購Replay Technologies及影像新創公司Voke旗下技術，並且在2016年成立，主要與NCAA、NFL、奧運協會、英國倫敦阿森納足球會、利物浦足球會、曼城足球會等組織及球隊合作，透過旗下True View攝影技術與多鏡頭配置模式，進行多鏡位實況直播，同時也提供可360度觀看的「真實影像」。

目前包含20座NFL賽事球場均架設Intel此類技術，而包含8座NBA賽事球場，以及全球超過10座球場也均與Intel合作。

不過，從去年底默默關閉可容納多人同時拍攝立體影像的立體影像攝影棚Intel Studio，顯示Intel在疫情影響之下，使得電影及影音相關內容產業均受到衝擊，在拍攝使用需求大幅減少情況下，必須關閉此類業務減少營運成本支出。

而此次傳出將出售其體育技術業務，或許也是因為多數體育賽事同樣受到疫情影響，使得相關賽事單位也必須考慮營運效益，因此可能選擇與Intel終止此項技術合作，導致Intel也必須關閉相關業務，以利維持本身財務運作正常。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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