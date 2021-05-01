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OPPO也有意加入造車？官方回應已經累積「超過3000項技術專利」

聯合新聞網 / 楊又肇

在華為確定進軍智慧車載市場，而小米宣布投入打造電動車發展之後，市場也開始傳聞OPPO也有意進軍造車，並且將由創辦人陳明永帶領發展。而OPPO隨後也對此傳聞回應，表示目前在車聯網相關技術專利已經累積超過3000項，其中包含車輛通訊、影像處理，以及車載充電相關技術。

實際上，陳明永在去年的OPPO未來科技大會上就曾提及造車話題，當時表示若現有車廠未來10年都無法做出一台改變市場的汽車，屆時OPPO可能就會加入造車行列。

不過，包含此次對外回應說明，OPPO並未正面說明是否決定投入造車，僅說明本身已經具有相關技術能力與專利資產，相較與OPPO有淵源關係的vivo已經提出Jovi InCar的車載平台品牌，讓手機能與車輛進一步連動，顯然尚未決定是否跨入車輛產品發展。

以目前OPPO在車輛相關應用發展，主要還是將旗下VOOC閃充技術帶到車輛使用，藉此讓手機充電效率提升。而從目前OPPO提及技術專利項目來看，多半還是從手機技術移轉而來，若要進一步應用在車輛上，似乎還是需要進一步精進。

但從華為、小米都已經先後加入車輛市場發展，意味OPPO接下來也會準備踏足車輛市場佈局，但預期面臨挑戰也會相對增加不少。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 OPPO

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