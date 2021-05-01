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ASML執行長：限令阻止中國取得先進技術 只會加速其技術成長

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ASML執行長：限令阻止中國取得先進技術 只會加速其技術能力成長

聯合新聞網 / 楊又肇

針對美國政府對中國實施技術出口限令，加上荷蘭政府拒發出口許可影響下，造成旗下EUV光刻設備無法順利銷售至中國情況，ASML執行長Peter Wennink日前再次重申，強調一昧切斷高階技術出口的作法，最終將對中國以外市場造成不利發展。

依照Peter Wennink看法，認為透過限制出口方式阻斷中國業者取得必要技術，勢必將使其自有技術加速發展，一旦中國業者有足夠能力做出自有技術，未來自然就會降低仰賴外部技術比重，如此一來就會讓ASML在內歐洲技術供應商受到影響，甚至讓中國之外市場企業利益也面臨衝擊。

類似情況，先前也有不少看法認為美國政府持續透過技術出口限令打壓中國業者情況下，最終可能還是會讓許多與中國發展有深厚關係的美國企業受到影響，尤其在目前許多代工業務都是在中國境內完成，一旦因為美國政府限令影響，導致特定產品無法在中國境內完成組裝、銷售，勢必將使許多產品生產成本增加，同時也會造成實際售價面臨調漲，進而影響產品銷量。

就Peter Wennink看法認為，更重要的應該是設法維持技術專利等優勢，而非只是透過限令阻止中國業者取得先進技術，如何在市場上持續做出差異化發展，並且找到獨特技術領先方式才是關鍵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

荷蘭 專利

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