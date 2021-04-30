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CES 2022恢復實體活動舉辦！地點依然選在美國拉斯維加斯

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是因為MWC 2021IFA 2021等活動都將恢復以實體活動形式舉辦，今年初才以線上形式舉辦活動後，消費者技術協會 (CTA,Consumer Technology Association)稍早宣布將使明年預計舉辦的CES 2022以實體活動形式舉辦，並且將結合線上內容呈現，時間則定在明年1月5日至8日期間，而針對媒體、分析師進行的活動則會從1月3日展開，至於地點依然選在美國拉斯維加斯

依照說明，包含亞馬遜、AMD、AT&T、戴姆勒、Dell、Google、現代、IBM、Intel、聯想、LG、Panasonic、Qualcomm、三星，以及Sony等業者都確定會參與展出。而包含開拓重工 (Caterpillar)、Indy自動駕駛挑戰賽 (Indy Autonomous Challenge)，以及內華達山脈公司 (Sierra Nevada Corporation)旗下子公司Sierra Space也會在CES 2022期間首次參與展出。

另外，包含來自義大利、法國、荷蘭與南韓的新創業者，預計也會透過明年度隨著CES 2022展會舉辦的Eureka Park活動展出旗下新創項目。

由於累積過往超過40年的大型展會舉辦經驗，同時也在今年初累積不少以線上形式舉辦展會活動經驗，消費者技術協會預期將能在明年度的CES 2022，透過虛實整合方式做到更好展會內容呈現效果，甚至可讓更多人藉由線上參與方式觀看各類科技發展，而藉由實體展會形式更預期能帶動更多商業交流。

為了達成此項目標，消費者技術協會表示將會遵守美國疾病管制與預防中心，以及美國聯邦政府與內華達州政府相關規定，確保展會活動期間參與人員健康安全。

以目前來看，許多展會活動主辦單位多半還是希望能恢復舉辦實體展會活動，並且透過活動內容才能吸引業者參與展出，同時推動各項商業活動發展，如此才能順利促成更多經濟交易。

不過，即便目前美國境內已經開始施打疫苗，但依然有不少地區仍有疫情影響情況，甚至海外地區也依然有不少疫情嚴峻情況，因此即便明年恢復實體活動展出，能否順利吸引足夠參與人數，似乎仍有不少挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 義大利 拉斯維加斯 CES

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