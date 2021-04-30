多數員工在家工作 Google母公司一年約節省超過10億美元開銷

依照Alphabet提供數據顯示，今年第一季在公司宣傳、差旅、娛樂等項目支出相比去年同期減少約2.68億美元，主因在於受到疫情影響使得多數員工在家彈性工作，同時也大幅減少差旅比例，原本對外舉辦活動與宣傳項目也明顯減少，因此若放大至全年來看的話，至少將會節省超過10億美元經費。

在稍早公布報告中，Alphabet透露去年在公司廣告及宣傳活動支出減少14億美元，差旅與娛樂項目則減少3.71億美元，而在稍早公布2021財年第一季財報時，雖然營收累積達553.14億美元，相比去年同期成長34%，但Alphabet在行銷費用與行政管理費用並未作調整，基本上與去年同期相同，主因在於疫情影響之下，依然讓Alphabet在對外宣傳等項目保持慎重。

不過，Alphabet說明將精簡預算轉為投資人力，相比去年同期全球員工人數達12萬3048人，目前已經累積超過13萬9995人。

雖然接下來將恢復讓員工回到辦公室工作，但Alphabet財務長Ruth Porat表示，接下來依然會維持員工辦公彈性，依然可以按照需求選擇進辦公室工作，或是在家遠距辦公，同時辦公室內的工作位置安排也不會像過往那樣密集。

但依照業務發展需求，Ruth Porat表示未來Alphabet依然會在全球各地投資設置辦公地點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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