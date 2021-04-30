傳Verizon將拆分出售旗下Yahoo、AOL媒體業務 金額可能高達50億美元

或許是因為MWC 2021、IFA 2021等活動都將恢復以實體活動形式舉辦，今年初才以線上形式舉辦活動後，消費者技術協會 (CTA,Consumer Technology Association)稍早宣布將使明年預計舉辦的CES 2022以實體活動形式舉辦，並且將結合線上內容呈現，時間則定在明年1月5日至8日期間，而針對媒體、分析師進行的活動則會從1月3日展開，至於地點依然選在美國拉斯維加斯。

2021-04-30 08:26