傳Verizon將拆分出售旗下Yahoo、AOL媒體業務 金額可能高達50億美元
華爾街日報引述消息指稱，Verizon可能考慮拆分旗下整合Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，出售金額可能高達50億美元，並且傳出與美國私募股權投資管理公司Apollo Global Management洽談收購事宜。
目前Verizon尚未做出確切決定，同時也也可能取消出售。不過，Verizon與Apollo Global Management均未對此傳聞作任何回應。
在此之前，Verizon已經在2019年出售Tumblr，去年則是將赫芬頓郵報 (The Huffington Post)轉售給網路新聞媒體公司BuzzFeed，不少市場看法認為Verizon希望透過精簡媒體業務，並且將更多重心聚焦在5G網路等服務發展。
原先Verizon期望藉由收購網路媒體資產推動線上廣告業務，其中包含在2015年以44億美元收購AOL，後續更在2016年以45億美元收購Yahoo網路事業，後續更將AOL、Yahoo網路業務合併為全新公司Oath，並且在2019年更名為Verizon Media。
在Verizon Media旗下除了Yahoo、AOL品牌，更包含BrightRoll、Cambio、Engadget、Kanvas、MapQuest、Moviefone、Polyvore、RYOT、TechCrunch等內容服務品牌。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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