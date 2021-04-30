宏佳騰攜手三陽在內業者 成立CROXERA安全車聯網聯盟

如同Gogoro持續推廣其PGBN (Powered by Gogoro Network)合作聯盟，宏佳騰也以旗下智慧儀表CROXERA建立車聯網生態，在今日 (4/29)活動上更宣布攜手友達光電、科絡達、HERE、台灣錫爾、資策會、智傑光電、微軟、微星、台灣大哥大、台灣智慧駕駛，以及三陽在內業者，共同成立CROXERA安全車聯網聯盟。

同時，宏佳騰執行長林東閔更透露目前已與友達光電合作，藉由恩智浦旗下i.MX平台打造新一代CROXERA 6號智慧儀表，同時也確認與微星共同打造新款非儀表產品，讓傳統燃油車、電動車均可加裝，讓車輛可藉由CROXERA智慧儀表系統確保行車安全，同時也能讓車輛行駛操駕變得更加方便。

而在CROXERA智慧儀表設計理念中，宏佳騰表示將持續以結合雲端、邊緣與協作形式提供服務永續使用體驗，其中包含藉由雲端持續升級、透過終端裝置進行邊緣運算，另外也能結合兩種運算模式發揮協作效益，讓車輛運作系統能持續維持更新，並且讓使用者有更新使用體驗。

▲宏佳騰執行長林東閔

此次宣布與眾多業者合作，共同成立CROXERA安全車聯網聯盟，宏佳騰希望能將CROXERA智慧儀表原本針對二輪車款提供安全、便利騎乘體驗，開放更多二輪車款使用，並且藉由結盟方式加速推動CROXERA智慧儀表使用生態。

如同Gogoro透過PGBN合作聯盟推動Gogoro Network使用模式，同時也加速電動車使用生態，宏佳騰預期也能透過CROXERA安全車聯網聯盟，進一步推動車輛智慧使用體驗，同時不僅侷限在電動車，就連傳統油車也能無縫導入使用。

依照Gogoro產品長彭明義說明，在目前全球趨勢下，電動車已經是必然發展方向，而除了將車輛系統電動化，智慧功能使用體驗更是重點發展項目。在目前PBGN合作夥伴中，宏佳騰不僅積極推廣旗下電動車款，更藉由本身CROXERA智慧儀表做出差異化發展，使其電動車產品能有不同使用體驗。

目前CROXERA智慧儀表已經採用友達光電與晶傑光電共同開發顯示面板，並且結合HERE提供圖資技術、科絡達OTA更新技術，以及微軟Azure服務平台支撐雲端運作，另外也與台灣大哥大合作網路通訊服務，其中更使用資策會提供交通相關數據模型，藉此讓CROXERA智慧儀表導航等應用可以持續精準化。

在此次合作業者中包含傳統燃油車業者三陽，更意味將可藉由三陽同樣龐大的市佔率推動CROXERA智慧儀表使用生態，藉此加速智慧騎乘使用體驗。而相較三陽願意加入CROXERA安全車聯網聯盟，藉此推動更便利、智慧的騎乘體驗，過去也曾提出Noodoe智慧儀表設計的光陽，反而在後續認為台灣使用環境需求不高，因此似乎在台淡化此項發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦