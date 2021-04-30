華碩宣布2035年全球營運導入100%再生能源 持續展開永續經營
如同Google、Facebook、蘋果等業者均表明在全球營運設施導入100%再生能源，華碩稍早也在第24次理事會議暨CEO講堂活動中表示，將在2035年實現全球營運設施導入100%再生能源目標。
依照華碩共同執行長胡書賓表示，華碩從過往PC硬體思維，透過內部成長、併購、策略聯盟等方式，持續進化創新、加快轉型腳步，朝向PC 2.0、AI、5G新世代，而第二階段將在永續行動與營運管理上妥善運用核心競爭力，亦即以「數位化衡量、科技化管理」來推動差異化的策略，並且整合永續、創新科技和新商業模式，成為企業「新成長平台」。
針對企業永續作法，華碩計畫在2030年率先使台灣地區營運設施導入100%再生能源運作，全球營運部分則預計在2035年實現相同目標。
此外，華碩也將積極推動人才培育計畫，加上過去以來已經推行數十年的數位包容計畫，累計在全球39個國家設立數位學習中心，捐贈超過2萬台電腦，建立數位共融環境。
同時，華碩董事長施崇棠後續也強調，未來華碩將持續展開永續經營、綠色產品、供應鏈管理以及社會參與、人才培育等中長期規畫，逐步向數位新世代備受推崇的科技創新領導企業目標邁進。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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