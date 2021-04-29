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近年頻頻出售資產 傳Verizon再考慮出售Yahoo、AOL等媒體

聯合新聞網 / INSIDE
華爾街日報報導，Verizon 正在考慮出售旗下的媒體資產，如果成真，預計會包括 AOL 和 Yahoo。歐新社
華爾街日報報導，Verizon 正在考慮出售旗下的媒體資產，如果成真，預計會包括 AOL 和 Yahoo。歐新社

Verizon 在 2017 年花 45 億美元大採購完成收購 Yahoo 後，現在很可能又要將其脫手了。

華爾街日報報導，Verizon 正在考慮出售旗下的媒體資產，如果成真，預計會包括 AOL 和 Yahoo。

Verizon 在 2017 年花 45 億美元大採購完成收購 Yahoo，之後整合為 Outh，又更名為 Verizon Media，但經歷各種嘗試後，現在很可能又要將其脫手了。

根據華爾街日報的消息來源指出，Verizon 預計出售部分媒體資產，包括 Yahoo 和 AOL，而價格則約在 40 億美元到 50 億美元之間，並指資產管理機構阿波羅管理公司有涉入其中。

在此之前，Verizon 近年就已經陸續出售手上的幾項知名資產，比如把花 11 億美元買來的 Tumblr 以近 300 萬美元賣給 Wordpress 母公司 Automattic。去年 Verizon 也將赫芬頓郵報經股權交易賣給 BuzzFeed

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon Yahoo

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