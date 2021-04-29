Lyft以5.5億美元價格 轉讓旗下自駕技術團隊「Level 5」給Toyota

除了Uber去年底宣布將旗下自駕技術業務轉售給Aurora Innovation，在市場上成為Uber直接競爭對手的Lyft，稍早也宣布將旗下名為「Level 5」的自駕技術團隊出售給Toyota，涉及金額則總計達5.5億美元。

依照說明，Toyota將先向Lyft支付2億美元金額，剩餘的3.5億美元則會在未來5年內繳清，而此筆交易預期最快會在今年第三季完成。而Lyft共同創辦人、總裁John Zimmer說明，出售自駕技術團隊有利於降低研發支出，預期最快可在今年第三季恢復獲利。

而目前隸屬「Level 5」的自駕技術團隊成員，未來將會加入Toyota旗下發展自駕及先進移動載具技術的Woven Planet團隊。

因此從Lyft、Uber情況來看，雖然兩家平台叫車服務均看重未來自動駕駛應用在目的地往返接駁發展，同時也預期透過自駕技術協助改變城市運輸，但顯然還是考量整體營運是否能順利支撐為重，因此將自駕技術業務轉售他人接手經營，顯然會是較好作法。

至於Toyota接手Lyft自駕技術團隊後，未來與Aurora Innovation合作打造自動駕駛計程車的發展是否還會繼續，或是進一步整合Lyft自駕技術資源，配合Aurora Innovation取得的Uber自駕技術，或許也能讓Toyota自駕技術應用發展能加速成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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