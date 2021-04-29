快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

Lyft以5.5億美元價格 轉讓旗下自駕技術團隊「Level 5」給Toyota

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Uber去年底宣布將旗下自駕技術業務轉售給Aurora Innovation，在市場上成為Uber直接競爭對手的Lyft，稍早也宣布將旗下名為「Level 5」的自駕技術團隊出售給Toyota，涉及金額則總計達5.5億美元。

依照說明，Toyota將先向Lyft支付2億美元金額，剩餘的3.5億美元則會在未來5年內繳清，而此筆交易預期最快會在今年第三季完成。而Lyft共同創辦人、總裁John Zimmer說明，出售自駕技術團隊有利於降低研發支出，預期最快可在今年第三季恢復獲利。

而目前隸屬「Level 5」的自駕技術團隊成員，未來將會加入Toyota旗下發展自駕及先進移動載具技術的Woven Planet團隊。

因此從Lyft、Uber情況來看，雖然兩家平台叫車服務均看重未來自動駕駛應用在目的地往返接駁發展，同時也預期透過自駕技術協助改變城市運輸，但顯然還是考量整體營運是否能順利支撐為重，因此將自駕技術業務轉售他人接手經營，顯然會是較好作法。

至於Toyota接手Lyft自駕技術團隊後，未來與Aurora Innovation合作打造自動駕駛計程車的發展是否還會繼續，或是進一步整合Lyft自駕技術資源，配合Aurora Innovation取得的Uber自駕技術，或許也能讓Toyota自駕技術應用發展能加速成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Lyft Uber 計程車 TOYOTA 自駕車

延伸閱讀

TOYOTA Prius大變身 環保神車變狩獵戰車

比Toyota GR Yaris還便宜！GR Corolla將搭載AWD且近300匹馬力？

2021上海車展／Toyota純電專屬SUV概念車bZ4X Concept全球首發！

管你SUV有多火！Toyota Corolla Altis長軸版「亞洲獅」中國復活上市

相關新聞

蘋果將在北卡境內建造全新園區！未來5年在美國投資4300億美元

日前宣布投資10億歐元資金，將於德國慕尼黑建造晶片設計中心，藉此聚焦5G等無線連網技術後，蘋果稍早也宣布將在未來5年以4300億美元投資美國境內發展的計畫，其中包含將以10億美元資金在北卡羅萊納州境內建造全新園區，同時也將在紐約、加州、麻薩諸塞州等地區推動包含5G網路在內技術成長，投資金額更會在數百億美元規模。

Alphabet執行長Sundar Pichai：將在Google I/O 2021公布重要產品內容

公布2021財年第一季財報時，Alphabet執行長Sundar Pichai在後續說明中表示，將會在5月間以線上形式恢復舉辦的Google I/O 2021公布重要產品內容。

報導指稱台積電開始生產蘋果下一款Apple Silicon處理器「M2」

日經報導指稱，蘋果下一款Apple Silicon處理器「M2」，已經開始由台積電協助代工，並且採用5nm+製程技術量產。

又一公司買比特幣：這次是《楓之谷》母廠 Nexon買了1717 枚！

根據外媒報導，曾推出《楓之谷》、《跑跑卡丁車》的韓國遊戲廠 Nexon 今天宣佈以一枚 58,226 美元的價格購入 1717 枚比特幣（包括幣本身跟交易成本耗資約 1 億美元）！

CES、東京車展 國際大展實體展相繼取消…線上展覽如何獨挑大樑？

疫情發生後，全球商業衝擊一直是最熱的話題。年初美國拉斯維加斯的 CES 消費性電子展 (Consumer Electronics Show) 才破天荒宣布實體展停辦一年，疫情復燃的東京，也影響了東京車展 (TMS, Tokyo Motor Show) 跟著被迫取消，當局決議以防疫為重，有更多策展單位選擇單走線上展覽方案。

英國氣象局攜手微軟建造新一代超級電腦 算力將比現役機種翻倍

英國氣象局現役使用由Cray打造，分別使用NVIDIA Tesla及Intel Xeon Phi進行加速，同時峰值算力達14 PFLOPS的超級電腦Cray XC40，接下來將與微軟攜手合作打造算力更高規格，藉此建立更精準、詳細的氣候預估模型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。