報導指稱台積電開始生產蘋果下一款Apple Silicon處理器「M2」

日經報導指稱，蘋果下一款Apple Silicon處理器「M2」，已經開始由台積電協助代工，並且採用5nm+製程技術量產。

而蘋果與台積電方面則未對此報導內容作任何回應，但市場普遍認為蘋果今年將會擴展Apple Silicon處理器產品線，並且應用在需要更具效能的Mac機種，藉此實現去年說明將以2年時間全面替換Intel處理器。

就先前市場消息，新款16吋MacBook Pro將有可能會是下一款採用Apple Silicon處理器的產品，另外也會增加全新14吋螢幕規格款式，最快對外公布時間則有可能會在今年以線上形式舉辦的WWDC 2021。

除此之外，在新款iMac換上24吋螢幕與M1處理器之後，預期蘋果也會接續推出螢幕尺寸更大的iMac機種，而Mac Pro最終也會換上Apple Silicon處理器，但預期還需要一段時間作準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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