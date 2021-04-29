Aruba：後疫情時代的企業數位轉型應更重視全面上雲

隸屬HPE旗下網路解決方案業者Aruba，今日 (4/28)在台說明旗下新版ESP邊緣服務平台將進一步協助企業實現「隨處工作」 (Work from anywhere)目標，藉此在後疫情時代實現彈性辦公，同時確保資訊安全，並且能加速完成數位化轉型。

Aruba認為，在去年疫情影響之下，促使不少工作型態開始面臨轉變，同時也讓彈性辦公、透過個人裝置完成工作，以及數位化轉型等需求增加，因此連帶地推動更多物聯網設備、上網裝置接入需求增加，從不同邊緣裝置產生的資料量更大幅成長，使得企業在資訊安全面臨威脅也相對更大。

因此在許多企業轉型討論如何讓資料、服務上雲之際，Aruba更看重的是企業資安問題，因此從過去企業透過自建伺服器集中管理資訊的作法，認為現在應該要著重全面上雲佈署，並且能與更多邊緣運算需求串接，另外更應該重視自動化安全防護建置，以利更多不同方式連入企業服務過程都能確保安全。

在新版Aruba ESP邊緣服務平台中，應用環境包含遠端連入、雲端運作，以及包含在分支機構、園區與資料中心端的連接使用模式，並且對應有線、無線、5G網路，或是透過SD-Branch、SD-WAN等網路架構連接，透過可視化、驗證流程、連續監控、威脅管理等方式確保資料存取安全，藉此讓使用者能透過不同裝置、不同連接模式存取公司服務與資料，而IT管理人員也能配合系統自動化運作確保資料正常存取，以利在眾多存取需求中管理平台運作。

為了讓ESP邊緣服務平台能更容易建置，Aruba更標榜能在短短幾分鐘內完成架設站點，並且可透過單一視窗介面確認使用情況與運作效能數據，一旦有問題出現也能快速釐清原因，以及快速進行修復。

甚至，Aruba也藉由新版AOS 10介面簡化WAN操作，同時也讓接入站點可藉由Wi-Fi、藍牙或Zigbee等連接方式，變成物聯網連接平台，並且能與更多網路服務串接，藉此對應更多元的物聯網應用服務，藉此以更安全方式對應萬物連入使用需求，進而將更多邊緣裝置產生數據轉換成有用資訊，讓企業推動網路原生服務發展更為有利。

依照Aruba引述數據，顯示目前48%企業已經採用雲端優先發展策略，同時有高達83%企業已經將工作負載移到雲端，同時也有60%企業界由雲端方式改善分支機構與遠距工作人員資料存取資料時的安全問題。

在越來越多應用服務轉型為網路原生型態後，Aruba認為更重要的是安全性也必須提升，同時也必須讓管理變得更加容易，因此也在其平台導入大量人工智慧、機器學習應用，讓IT管理人員能更快找到問題，甚至可藉由自動化方式讓問題不再成為困擾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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