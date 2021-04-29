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Alphabet執行長Sundar Pichai：將在Google I/O 2021公布重要產品內容

聯合新聞網 / 楊又肇

公布2021財年第一季財報時，Alphabet執行長Sundar Pichai在後續說明中表示，將會在5月間以線上形式恢復舉辦的Google I/O 2021公布重要產品內容。

雖然Sundar Pichai並未明確透露預計說明內容，但預期近期已有不少傳聞的Pixel 5a 5G將會是其中一項新品，而先前同樣由Google證實的智慧手錶Pixel Watch也預期會在活動期間亮相。

另外，市場傳聞也預期Google將會公布價格更親民的智慧耳機Pixel Buds A，但目前仍未有具體消息證實此類傳聞。

而Google除了計畫在Android 12釋出正式更新之前，預計在Google I/O 2021期間說明更多設計功能之餘，或許也準備公布代號「Whitechapel」 (白教堂)、與三星合作的自製處理器消息，但不確定屆時是否只是宣布預告內容，或是公布完整細節。

「Whitechapel」預期將會應用在接下來準備推出的Pixel 6，同時也意味Google將比照蘋果在手機產品採用自製處理器，藉此掌握更高自主彈性，但未來依然會在Android作業系統維持開放合作彈性，不會因此影響與Qualcomm、聯發科、三星等處理器業者合作關係。

在Alphabet稍早公布2021財年第一季財報中，顯示第一季營收達553.14億美元，相比去年同期成長34%；，淨利則達179.3億美元，相比去年同期增加162%，其中YouTube廣告營收達60.1億美元，相比去年同期增加49%，YouTube使用率更從2019年的73%增加至81%，顯示在疫情期間有不少人持續使用YouTube服務。

至於目前Alphabet全球員工人數已經累積達13萬9995人，相比去年同期的12萬3048人增加不少。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Alphabet 疫情 Google

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