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又一公司買比特幣：這次是《楓之谷》母廠 Nexon買了1717 枚！

聯合新聞網 / INSIDE
韓國遊戲廠商Nexon宣佈以一枚58,226美元的價格購入1717枚比特幣。歐新社
韓國遊戲廠商Nexon宣佈以一枚58,226美元的價格購入1717枚比特幣。歐新社

包括特斯拉、Square 在內，許多購入比特幣的企業都以「抗通膨資產」等類似理由購入比特幣，這次 Nexon 似乎也不例外。

根據外媒報導，曾推出《楓之谷》、《跑跑卡丁車》的韓國遊戲廠 Nexon 今天宣佈以一枚 58,226 美元的價格購入 1717 枚比特幣（包括幣本身跟交易成本耗資約 1 億美元）！

Nexon 執行長 Owen Mahoney 發表聲明認為比特幣擁走長期的穩定性和流動性，這次買比特幣旨在維護股東權益以及保持資產購買力。

是不是覺得很熟悉？沒錯，包括特斯拉、Square 在內，許多購入比特幣的企業都以「抗通膨資產」等類似理由購入比特幣，這次 Nexon 似乎也不例外，額外說明這是為了預防通膨可能造成的資產貶值才購入比特幣；不過，這次購入比特幣所動用的資金，也不到 Nexon 總資產的 2%。

若想深入理解為什麼企業想購入比特幣抗通膨，可參考 INSIDE 跟深耕區塊鏈領域的林紘宇律師對談紀錄。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 通膨 特斯拉

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