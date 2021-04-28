蘋果將在北卡境內建造全新園區！未來5年在美國投資4300億美元

日前宣布投資10億歐元資金，將於德國慕尼黑建造晶片設計中心，藉此聚焦5G等無線連網技術後，蘋果稍早也宣布將在未來5年以4300億美元投資美國境內發展的計畫，其中包含將以10億美元資金在北卡羅萊納州境內建造全新園區，同時也將在紐約、加州、麻薩諸塞州等地區推動包含5G網路在內技術成長，投資金額更會在數百億美元規模。

依照蘋果說明，此項以4300億美元投資美國境內發展的計畫，將會以5年為期規劃，其中將選在北卡羅萊納州境內設置全新園區，地點將位於北卡羅萊納大學、杜克大學與北卡羅萊納州立大學之間，預計投入3000名工作人員，分別負責機器學習、人工智慧與軟體工程相關項目。

蘋果也計畫投資1000萬美元用於推動學校與社區成長，預期將推動價值超過1100萬美元的基礎建設，其中包含用於修築道路、橋樑，或是建設公立學校，以及寬頻網路服務，同時估計未來將能在北卡羅萊納州境內產生超過15億美元的經濟產值。

同時，在以4300億美元投資美國境內發展的計畫，蘋果預期將可帶動超過2萬個工作機會，另外也預期推動美國境內5G網路等技術成長。同時，蘋果也說明過去藉由iOS作業系統生態已經創造超過270萬個工作機會，而本身也是過去5年以來在美國境內繳納最多稅金的業者，金額高達近450億美元規模。

而此次投資計畫中，部分將直接向美國境內供應商提供，或是用於投資建置資料中心，另外也包含投資Apple TV+內容拍攝，以及創建更大市場需求與工作機會。

另外，蘋果預計在加州、科羅納多州、麻薩諸塞州、德州、華盛頓州、愛荷華州擴大工作機會，同時更強調相比2018年所作承諾，目前已經在邁阿密、紐約、匹茲堡、波特蘭與俄勒岡地區招募比原定預期更多工作人員，藉此推動更大市場經濟成長。

在綠能導入與推動方面，蘋果也說明將持續在美國境內，以及全球地區推動綠能技術，藉此呼應先前做出零排碳發展目標承諾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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