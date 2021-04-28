快訊

拜登再提名2華裔 台北出生徐若冰可望出任美國防次長

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

Tesla收購比特幣帶動1.01億美元收益 強調未來車輛產能將可大幅提升

聯合新聞網 / 楊又肇

Tesla稍早公布2021財年第一季財報結果，其中顯示第一季內總計累積生產18萬338輛車款，總計累積交車數量達18萬4800輛，而營收則達103.89億美元，淨利則達4.38億美元，創下歷史新高。

其中，Tesla在第一季內的Model S及Model Y累積交車數量達2020輛，同時所有產能均集中在Model 3及Model Y，總計累積生產達18萬338輛，而累積交車數量則達18萬2780輛，使得Tesla第一季內累積交車數量達18萬4800輛。

另外，在營收累積達103.89億美元情況中，約2.72億美元部分是透過出售數位資產取得。在此之前，Tesla曾花費15億美元收購比特幣，甚至允許消費者透過比特幣購買車輛，而在稍早財報說明中更顯示藉由出售比特幣取得1.01億美元收益，使得公司營運相對減少1.01億美元支出金額。

而依照Tesla財務長Zachary Kirkhorn說明，Tesla並未以用於日常營運所需經費購買比特幣，而是以手上流動現金交易，藉此作為存放流動現金，並且能產生被動收入的手段。同時，Zachary Kirkhorn表示對於目前比特幣市場交易流動性感到滿意，但強調會透過長期持有比特幣，讓手上持有現金有更大增值效果。

針對旗下車款產能表現部分，Tesla表示將使位於加州費利蒙工廠生產的Model Y產能持續增加，並且預計會在今年開始讓德州工廠開始投入生產，並且可以開始提供交車。至於位於中國上海工廠也會繼續增加Model Y產能，並且以每季提高產能形式增加車輛生產數量，同時在地化生產比例已經超過90%，預期將使歐洲、亞太地區交車量能因此持續增加，位於德國柏林工廠則同樣預計會在今年內投入生產，並且開始提供交車，預期能藉此增加歐洲市場交車數量。

Tesla執行長Elon Musk表示，今年同樣面臨車用晶片供貨短缺影響，使得德州在內工廠產能受限，但預期明年將可恢復更高產能，同時預期每年可生產50萬輛Model 3。至於先前展示的電動卡車Semi則預計會在今年內開始交車。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 德州 上海 特斯拉

延伸閱讀

配備Autopilot的Tesla真的比一般的車輛事故率低10倍嗎？

比特幣觸及3月初低點後強勁反彈 大漲9%

廈門Tesla撞電動單車致4傷 官方：未出現制動系統故障

他靠比特幣致富！ 反捐綠黨逾3000萬 盼禁虛擬貨幣

相關新聞

CES、東京車展 國際大展實體展相繼取消…線上展覽如何獨挑大樑？

疫情發生後，全球商業衝擊一直是最熱的話題。年初美國拉斯維加斯的 CES 消費性電子展 (Consumer Electronics Show) 才破天荒宣布實體展停辦一年，疫情復燃的東京，也影響了東京車展 (TMS, Tokyo Motor Show) 跟著被迫取消，當局決議以防疫為重，有更多策展單位選擇單走線上展覽方案。

蘋果將在北卡境內建造全新園區！未來5年在美國投資4300億美元

日前宣布投資10億歐元資金，將於德國慕尼黑建造晶片設計中心，藉此聚焦5G等無線連網技術後，蘋果稍早也宣布將在未來5年以4300億美元投資美國境內發展的計畫，其中包含將以10億美元資金在北卡羅萊納州境內建造全新園區，同時也將在紐約、加州、麻薩諸塞州等地區推動包含5G網路在內技術成長，投資金額更會在數百億美元規模。

英國氣象局攜手微軟建造新一代超級電腦 算力將比現役機種翻倍

英國氣象局現役使用由Cray打造，分別使用NVIDIA Tesla及Intel Xeon Phi進行加速，同時峰值算力達14 PFLOPS的超級電腦Cray XC40，接下來將與微軟攜手合作打造算力更高規格，藉此建立更精準、詳細的氣候預估模型。

專訪／趨勢科技陳怡樺：躋身電動車大國，台灣要搞懂這三件事！

很難想像，連「開戰鬥機」都沒在怕的「趨勢科技」執行長陳怡樺，竟曾因為一次駕駛電動車，差點嚇出一身冷汗。 那是特斯拉開賣初期，身為科技人的陳怡樺很早便躋身首批特斯拉車主行列。她回憶，一次在美國高速公路駕駛電動車的經驗，令她至今難忘。

Macbook發出鞭炮聲響爆炸冒白煙 果粉夜不成眠奔看心理醫生

Apple電腦MacBookPro13爆炸了！一名女網友在臉書社團爆料公社po出筆電爆炸冒白煙的慘況，整個房間充滿煙霧，最後整台電腦熱到融化、焦黑還有裂開的現象，根本就像是「發爐了！」

無須「支援收銀」 亞馬遜無人商店技術開始對應大型超市使用

去年宣布將透過「Just Walk Out」技術授權方式，讓更多零售通路可導入亞馬遜無人商店技術，藉此加快消費者購物流程，同時也能讓店內人力能更有彈性運用後，目前位於美國康乃狄克州境內布魯克菲爾德的一家大型超市也計畫採用亞馬遜此項技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。