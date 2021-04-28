Tesla收購比特幣帶動1.01億美元收益 強調未來車輛產能將可大幅提升

Tesla稍早公布2021財年第一季財報結果，其中顯示第一季內總計累積生產18萬338輛車款，總計累積交車數量達18萬4800輛，而營收則達103.89億美元，淨利則達4.38億美元，創下歷史新高。

其中，Tesla在第一季內的Model S及Model Y累積交車數量達2020輛，同時所有產能均集中在Model 3及Model Y，總計累積生產達18萬338輛，而累積交車數量則達18萬2780輛，使得Tesla第一季內累積交車數量達18萬4800輛。

另外，在營收累積達103.89億美元情況中，約2.72億美元部分是透過出售數位資產取得。在此之前，Tesla曾花費15億美元收購比特幣，甚至允許消費者透過比特幣購買車輛，而在稍早財報說明中更顯示藉由出售比特幣取得1.01億美元收益，使得公司營運相對減少1.01億美元支出金額。

而依照Tesla財務長Zachary Kirkhorn說明，Tesla並未以用於日常營運所需經費購買比特幣，而是以手上流動現金交易，藉此作為存放流動現金，並且能產生被動收入的手段。同時，Zachary Kirkhorn表示對於目前比特幣市場交易流動性感到滿意，但強調會透過長期持有比特幣，讓手上持有現金有更大增值效果。

針對旗下車款產能表現部分，Tesla表示將使位於加州費利蒙工廠生產的Model Y產能持續增加，並且預計會在今年開始讓德州工廠開始投入生產，並且可以開始提供交車。至於位於中國上海工廠也會繼續增加Model Y產能，並且以每季提高產能形式增加車輛生產數量，同時在地化生產比例已經超過90%，預期將使歐洲、亞太地區交車量能因此持續增加，位於德國柏林工廠則同樣預計會在今年內投入生產，並且開始提供交車，預期能藉此增加歐洲市場交車數量。

Tesla執行長Elon Musk表示，今年同樣面臨車用晶片供貨短缺影響，使得德州在內工廠產能受限，但預期明年將可恢復更高產能，同時預期每年可生產50萬輛Model 3。至於先前展示的電動卡車Semi則預計會在今年內開始交車。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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