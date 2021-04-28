CES、東京車展 國際大展實體展相繼取消…線上展覽如何獨挑大樑？

疫情發生後，全球商業衝擊一直是最熱的話題。年初美國拉斯維加斯的 CES 消費性電子展 (Consumer Electronics Show) 才破天荒宣布實體展停辦一年，疫情復燃的東京，也影響了東京車展 (TMS, Tokyo Motor Show) 跟著被迫取消，當局決議以防疫為重，有更多策展單位選擇單走線上展覽方案。

線上方案成為B2B接洽的少數解，動輒上百億產值的商業展會也因此越趨「數位化」，大型策展方雖沒有放棄 OMO Hybrid 的策展方針，但短期內仍難以跳脫線上展一支獨秀的局面。

留客不靠搶眼視覺，力拼短時間聚焦進入商洽環節

一開始大家總分不清線上展覽跟純粹展示商品的官方網站有什麼區別，甚至競相推出花俏的介面，串接 VR 等影像科技，試圖抓住消費者的短淺注意力。

但參加展覽的目的是什麼？不就是成交嗎？特別是 B2B 商展，抓住注意力只是第一步，如果不能在短時間與客洽談，就可能錯失該次商機。理解到這點後，就會把線上策展的重點從絢麗奪目的視覺上挪開，回歸 B2B 商展的本質。

展覽具有期間限定、高度聚合、商機集中爆發等特色，短時間大量潛在客戶湧入，高強度進行商品介紹、需求確認，順利的話直接進入議價環節。本來是面對面發生的連續事件，現在要轉向線上，還得保證不掉鏈，成為線上展覽的最大挑戰。

半世紀會展產業經驗+科技助力，數位轉型如虎添翼

因此，策辦一場優質線上展覽，絕對不是加入線上視訊、影音串流科技就足夠，必須傾注產業內的知識精髓。

策展單位必須將經驗完整搬上線，同時選用真人業務在線對談的線上展覽系統，將客戶服務的即時性延伸上網，也等同確保商務行為能順暢轉向線上發生。老經驗加乘新科技，「會展數位轉型」才能完整實現，即便是意外因疫情催生，卻仍為時代變遷下必然的進步。

自然，線上展覽系統剛推出必須經過大小策展單位、各種不同展覽的洗禮與考驗，經多場國內外大展同步打磨、優化，相信線上展覽的商業輪廓將更加清晰，傳統策展模式也將被會展科技逐漸顛覆。

《原文作者為光禾感知科技創辦人/執行長 王友光，聯合新聞網獲授權轉載。》

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