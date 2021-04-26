專訪／趨勢科技陳怡樺：躋身電動車大國，台灣要搞懂這三件事！
很難想像，連「開戰鬥機」都沒在怕的「趨勢科技」執行長陳怡樺，竟曾因為一次駕駛電動車，差點嚇出一身冷汗。
那是特斯拉開賣初期，身為科技人的陳怡樺很早便躋身首批特斯拉車主行列。她回憶，一次在美國高速公路駕駛電動車的經驗，令她至今難忘。
「開車上高速公路，突然『刷』一下，螢幕整個當機、反黑，」陳怡樺回憶當時，「雖然車子仍繼續行駛，但導航系統、剩餘電量，全都在螢幕上，你不知道該開往何處，車子下一秒鐘會不會突然沒電！豈不是很危險？」
措手不及的她，趕緊開下交流道，聯絡客服，得到的回答卻令她哭笑不得。她回憶當時已心急如焚，客服在電話那頭卻不疾不徐說著如何用「三根手指頭重開機」。
不只是四輪電腦！電動車更是會移動的數據中心
「都說電動車就像裝上四顆輪子的電腦，你看，連這個動作都一樣，」陳怡樺強調，兩者的不同是，電腦當機黑屏不大會有人身安全問題，但移動的車輛當機，卻直接關係著駕駛與乘客的性命安全。
陳怡樺認為電動車是台灣產業必須抓住的關鍵機會，但得先搞懂三件事。第一件事就是認知到：
電動車不僅是裝上四顆輪子的電腦，更是會移動的數據中心！
陳怡樺表示，隨著近年傳統車廠紛紛轉型，力推電動車，電動車已是不可逆的趨勢。而電動車浪潮下，隨著智慧駕駛與自駕技術更成熟，5G基礎建設更普及。
這代表的是，一部汽車從動力系統、通訊系統、娛樂系統、導航系統、能源系統，數據系統等等，未來將由愈來愈多的ECU（小電腦）控制。
趨勢科技甫於2021年3月發表的《聯網汽車的網路資安風險》報告中指出，以現況來看，每部豪華汽車就至少內含100個以上的ECU。預計到2030年，全球聯網汽車將達7億輛，自動駕駛汽車也將達9000萬輛。
加上5G時代來臨，架構在雲端的車聯網，帶來令人興奮的可能性。好比說，車與車間的自主溝通，不但可調節塞車與交通癱瘓，還可預防碰撞與車禍等。只是，隨著車聯網與智慧交通的便利，也帶來新的挑戰。
大挑戰！車聯網資安杜絕駭客
趨勢科技《聯網汽車的網路資安風險》報告指出，在2018年至2022年間，將有1.25億輛嵌入聯網功能的乘用車在全球發售，數以億計的聯網車加入生態系統，更將帶來新的挑戰與「資安破口」。
伴隨電動車狂潮而來，愈來愈嚴峻的「車聯網資安」挑戰，早已是現在進行式。這是業界須嚴陣以待的第二件事。
陳怡樺舉例，2019年，美國芝加哥就曾發生一件駭人聽聞的「遠距竊車」事件。由賓士汽車母公司德國戴姆勒推出共享汽車Car2go，提供賓士CLA、GLA以及Smart汽車出租服務，竟在一日間，上百輛汽車突然消失無蹤。
經查發現竟是駭客透過駭進Car2go的App，竊取包含賓士CLA、GLA小型休旅，以及 Smart fortwo微型都會車等百輛共享汽車。於是原本便民的共享服務與系統，因為資安破口，成了駭客眼中的代宰肥羊。
早在2015年，駭客就曾利用筆電駭入汽車大廠飛雅特克萊斯勒（FIAT CHRYSLER）內建的遠程車載資通訊系統「Uconnect」，成功操控旗下知名越野車吉普切諾基（Jeep Cherokee）的行駛。為此，車廠還緊急召回140萬輛有資安疑慮的車輛，損失慘重。
在3C世界，資安已是高度共識的話題，不同的是，3C產品資安防護通常由消費者埋單，「但車輛一出廠就要確保安全無虞，」「因為一次的召回，就可能讓一家車廠倒閉。」陳怡樺強調，資安雖然是電動車時代的挑戰，卻也是台灣的絕佳機會。
快卡位！電動車供應鏈是台灣新機會
過去數十年來，台灣一直想成為造車大國，卻受限無法掌握關鍵引擎技術，始終沒能進入核心。
因此，陳怡樺要提醒的第三件事就是產業機會。她指出，傳統燃油車，所有零組件供應鏈全靠品牌車廠一手建立；電動車產業是一個全新的供應鏈，不少零組件跟3C供應鏈息息相關，「這是台灣最擅長的，也是台灣的機會。」
尤其車聯網時代，凸顯資安的重要性。陳怡樺表示，未來所有電動車零組件供應商，想賣產品，就得取得資安相關認證。而台灣除了打造電動車開放平台，更應該協助想進入電動車的業者，取得資安，並建立資安認證標準。
其實，趨勢科技不僅是全球3C防毒、防駭專家，早在10年前，裕隆旗下華創車電為打造電動車納智捷，就主動尋求合作，趨勢科技也進入車聯網資安領域。
2018年11月，電動車浪潮崛起，趨勢科技在日本福岡舉辦全球員工AI競賽（2018 Trend Micro AI Contest），吸引2392名工程師報名參賽。而這場猶如資安界的電動車奧林匹克大賽，也引來特斯拉主動上門，希望趨勢協助測試電動車資安漏洞。
回憶過去30年，趨勢科技隨著台廠3C供應鏈，躍為全球資安大廠，陳怡樺充滿信心說，電動車浪潮下，台灣在資安與軟硬體整合的實力，絕對是台灣參戰造車王國的絕佳助力。
（作者／林鳳琪 本文出自2021.4.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
▪iPhone 12紫色月底開賣 5大電信預購、申辦優惠加碼送
▪M1處理器打破界線！要選「可觸控的Macbook Air」或「沒觸控的iPad Pro」？
▪10億支iPhone當靠山…AirTag能在防丟神器市場殺出紅海嗎
▪蘋果發表會重點整理 哪個新品最讓你心動？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言