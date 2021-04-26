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專訪／趨勢科技陳怡樺：躋身電動車大國，台灣要搞懂這三件事！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
今年上海汽車展裡的特斯拉電動車展示區。 歐新社
今年上海汽車展裡的特斯拉電動車展示區。 歐新社

很難想像，連「開戰鬥機」都沒在怕的「趨勢科技」執行長陳怡樺，竟曾因為一次駕駛電動車，差點嚇出一身冷汗。

那是特斯拉開賣初期，身為科技人的陳怡樺很早便躋身首批特斯拉車主行列。她回憶，一次在美國高速公路駕駛電動車的經驗，令她至今難忘。

「開車上高速公路，突然『刷』一下，螢幕整個當機、反黑，」陳怡樺回憶當時，「雖然車子仍繼續行駛，但導航系統、剩餘電量，全都在螢幕上，你不知道該開往何處，車子下一秒鐘會不會突然沒電！豈不是很危險？」

措手不及的她，趕緊開下交流道，聯絡客服，得到的回答卻令她哭笑不得。她回憶當時已心急如焚，客服在電話那頭卻不疾不徐說著如何用「三根手指頭重開機」。

不只是四輪電腦！電動車更是會移動的數據中心

「都說電動車就像裝上四顆輪子的電腦，你看，連這個動作都一樣，」陳怡樺強調，兩者的不同是，電腦當機黑屏不大會有人身安全問題，但移動的車輛當機，卻直接關係著駕駛與乘客的性命安全。

陳怡樺認為電動車是台灣產業必須抓住的關鍵機會，但得先搞懂三件事。第一件事就是認知到：

電動車不僅是裝上四顆輪子的電腦，更是會移動的數據中心！

陳怡樺表示，隨著近年傳統車廠紛紛轉型，力推電動車，電動車已是不可逆的趨勢。而電動車浪潮下，隨著智慧駕駛與自駕技術更成熟，5G基礎建設更普及。

這代表的是，一部汽車從動力系統、通訊系統、娛樂系統、導航系統、能源系統，數據系統等等，未來將由愈來愈多的ECU（小電腦）控制。

趨勢科技甫於2021年3月發表的《聯網汽車的網路資安風險》報告中指出，以現況來看，每部豪華汽車就至少內含100個以上的ECU。預計到2030年，全球聯網汽車將達7億輛，自動駕駛汽車也將達9000萬輛。

加上5G時代來臨，架構在雲端的車聯網，帶來令人興奮的可能性。好比說，車與車間的自主溝通，不但可調節塞車與交通癱瘓，還可預防碰撞與車禍等。只是，隨著車聯網與智慧交通的便利，也帶來新的挑戰。

大挑戰！車聯網資安杜絕駭客

趨勢科技《聯網汽車的網路資安風險》報告指出，在2018年至2022年間，將有1.25億輛嵌入聯網功能的乘用車在全球發售，數以億計的聯網車加入生態系統，更將帶來新的挑戰與「資安破口」。

伴隨電動車狂潮而來，愈來愈嚴峻的「車聯網資安」挑戰，早已是現在進行式。這是業界須嚴陣以待的第二件事。

陳怡樺舉例，2019年，美國芝加哥就曾發生一件駭人聽聞的「遠距竊車」事件。由賓士汽車母公司德國戴姆勒推出共享汽車Car2go，提供賓士CLA、GLA以及Smart汽車出租服務，竟在一日間，上百輛汽車突然消失無蹤。

經查發現竟是駭客透過駭進Car2go的App，竊取包含賓士CLA、GLA小型休旅，以及 Smart fortwo微型都會車等百輛共享汽車。於是原本便民的共享服務與系統，因為資安破口，成了駭客眼中的代宰肥羊。

早在2015年，駭客就曾利用筆電駭入汽車大廠飛雅特克萊斯勒（FIAT CHRYSLER）內建的遠程車載資通訊系統「Uconnect」，成功操控旗下知名越野車吉普切諾基（Jeep Cherokee）的行駛。為此，車廠還緊急召回140萬輛有資安疑慮的車輛，損失慘重。

3C世界，資安已是高度共識的話題，不同的是，3C產品資安防護通常由消費者埋單，「但車輛一出廠就要確保安全無虞，」「因為一次的召回，就可能讓一家車廠倒閉。」陳怡樺強調，資安雖然是電動車時代的挑戰，卻也是台灣的絕佳機會。

快卡位！電動車供應鏈是台灣新機會

過去數十年來，台灣一直想成為造車大國，卻受限無法掌握關鍵引擎技術，始終沒能進入核心。

因此，陳怡樺要提醒的第三件事就是產業機會。她指出，傳統燃油車，所有零組件供應鏈全靠品牌車廠一手建立；電動車產業是一個全新的供應鏈，不少零組件跟3C供應鏈息息相關，「這是台灣最擅長的，也是台灣的機會。」

尤其車聯網時代，凸顯資安的重要性。陳怡樺表示，未來所有電動車零組件供應商，想賣產品，就得取得資安相關認證。而台灣除了打造電動車開放平台，更應該協助想進入電動車的業者，取得資安，並建立資安認證標準。

其實，趨勢科技不僅是全球3C防毒、防駭專家，早在10年前，裕隆旗下華創車電為打造電動車納智捷，就主動尋求合作，趨勢科技也進入車聯網資安領域。

2018年11月，電動車浪潮崛起，趨勢科技在日本福岡舉辦全球員工AI競賽（2018 Trend Micro AI Contest），吸引2392名工程師報名參賽。而這場猶如資安界的電動車奧林匹克大賽，也引來特斯拉主動上門，希望趨勢協助測試電動車資安漏洞。

回憶過去30年，趨勢科技隨著台廠3C供應鏈，躍為全球資安大廠，陳怡樺充滿信心說，電動車浪潮下，台灣在資安與軟硬體整合的實力，絕對是台灣參戰造車王國的絕佳助力。

（作者／林鳳琪 本文出自2021.4.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

資安 3C 駭客 特斯拉

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