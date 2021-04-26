Macbook發出鞭炮聲響爆炸冒白煙 果粉夜不成眠奔看心理醫生

Apple電腦MacBookPro13爆炸了！一名女網友在臉書社團爆料公社po出筆電爆炸冒白煙的慘況，整個房間充滿煙霧，最後整台電腦熱到融化、焦黑還有裂開的現象，根本就像是「發爐了！」

她表示，前陣子使用電腦約二小時後，將充電器與線移除，接著再使用約3至5分鐘，便將電腦蓋下休眠，上完廁所回來後，已經聽到金屬爆裂聲，甚至發出像小鞭炮一樣的聲響，接著機器便開始噴大量白煙，還有金屬惡臭味。

等到機器冷卻後，她再仔細檢查，發現螢幕、鍵盤皆有高溫融化現象，甚至連電池膨脹、機身變形、租屋處地板更燒出一個洞。她致電蘋果客服，並透過遠端方式共享鏡頭，隨後客服人員將電話轉給高級技術顧問，得到的回應卻令她相當傻眼。

對方要她把電腦放在陽台或是浴室以防再次發生危險，但她不解，「陽台跟浴室燒起來也是不得了啊？」另外，雖然Apple那邊願意提供一台備用電腦供她暫用，以及回收這台爆炸電腦做後續檢測，但對於備用電腦什麼時候會送達「完全無法保證時間」，也讓這名女網友除了已經損失許多客戶資料外，工作進度也都延宕。

她在po文中透露自己相當害怕的心情，每個晚上都不敢安心睡覺，連使用電子產品，只要溫度稍微一高就會感到恐懼，甚至還去看了心理醫生。她說，原本一直對蘋果產品很有信心，也是死忠蘋果迷，但這次對於客服的處理態度實在無法苟同。

此外，她認為台灣明明也有Apple的相關技術人員及主管，但至今仍未有任何人與她聯繫，僅透過全球客服郵件以及電話處理，每次的答案都是他們只是轉達沒有權限，需要再次等候。她質疑，「那為何不派有權限的直接聯絡？這樣一來一往損失的是我們吧？是想用拖延戰術降低客戶耐心減少談判籌碼？」

也有其他網友分享慘痛經驗，「我的電話也是轉到新加坡技術，有要求轉接台灣方能處理的人，但Apple叫我自己重打一次0800」、「我在國外論壇也有看過，爆炸的都是pro」、「八成是鋰電池出狀況」，不過也有人認為「可能是買到水貨」，其他則有人建議去國外的reddit論壇發文，處理速度應該會快很多。

商品推薦