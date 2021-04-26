無須「支援收銀」 亞馬遜無人商店技術開始對應大型超市使用

去年宣布將透過「Just Walk Out」技術授權方式，讓更多零售通路可導入亞馬遜無人商店技術，藉此加快消費者購物流程，同時也能讓店內人力能更有彈性運用後，目前位於美國康乃狄克州境內布魯克菲爾德的一家大型超市也計畫採用亞馬遜此項技術。

相比過往多半是像Amazon Go小規模店面，或是採用「Just Walk Out」技術的一般超市店面規格，這家位於布魯克菲爾德的超市面積約為3000平方公尺，明顯大上許多，同時也成為目前應用亞馬遜無人商店技術且佔地面積最大的超市。

以美國境內普遍常看見的大型超市，佔地面積大約介於3000平方公尺至5000平方公尺之間，意味必須建置更多攝影鏡頭才能實現自動化識別效果，但如此以來也會影響消費者在店內購物心情，畢竟不是所有人都願意在鏡頭監視下購物，同時這樣的作法也可能會讓超市建置與維護成本大幅增加。

不過，亞馬遜的無人商店技術在初期規劃時，就是鎖定佔地面積在3000平方公尺以上使用場景，因此從目前亞馬遜在西雅圖的Amazon Go無人商店佔地面積約為650平方公尺情況來看，僅需少數攝影鏡頭即可對應全店自動化結帳需求。

而在布魯克菲爾德的這家大型超市實際購物空間約為2000平方公尺，約為一般Amazon Go無人商店面積三倍左右，並且保留約30平方公尺面積用於放置機架式伺服器，以及其他電子設備。

這家超市總計設置12道進出閘門，使用者能透過登入亞馬遜帳號且綁定支付方式的手機作為身分識別，同時配合超市天花板上多組攝影鏡頭判斷店內使用者是否從架上拿取商品，以及識別那些商品被取下，並且在使用者離開超市時，判斷有哪些商品被一起帶出，進而透過使用者的亞馬遜服務帳號完成結帳扣款。

同時，這家超市內依然保留一組以人力結帳櫃台，以利自動化結帳系統出現問題時，依然可以透過人工方式協助結帳。

而藉由此次技術導入，意味亞馬遜旗下無人商店技術已經可以對應更大佔地面積的大型超市使用，藉此縮減超市原本需要大量人力支援收銀情況，讓人力安排能更有彈性。

目前亞馬遜已經在全美地區開設12家Amazon Go無人商店，同時全美地區的Amazon Fresh也計畫採用Amazon Go無人商店技術，藉此加快結帳效率，甚至未來也準備將無人商店技術擴展至機場、電影院及球場等場景。

除了將Amazon Go無人商店技術擴展至更多店面，亞馬遜先前也嘗試將Dash技術應用在超市購物車，讓店內消費者知曉近期促銷活動。

在亞馬遜推動無人商店後，目前也有越來越多業者開始推動類似技術應用，但以完整度來看，目前亞馬遜技術顯然還是相對比較到位。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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