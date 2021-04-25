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iOS更新加強護隱私 批評人士憂影響網路廣告生態

中央社 / 舊金山25日綜合外電報導

支援全球數十億支iPhone手機的iOS作業系統明天將更新，不過批評人士擔心，這次更新搭配的隱私權加強功能，可能會打亂網路廣告世界。

法新社報導，蘋果將開始要求應用程式（app）開發商告知用戶他們想要蒐集的追蹤資訊，並須徵得用戶許可來蒐集追蹤資訊，以及顯示類似營養成分標示概念的「隱私權標籤」。

蘋果此舉讓臉書（Facebook）和其他科技業競爭對手嚴重不滿，對資料隱私和行動裝置生態系統也可能具有重大意涵。

數位廣告對谷歌（Google）和臉書等網路巨擘來說可謂經濟命脈，獲讚揚為大量免費網路內容和服務付出了代價。

支援iPhone、iPad和iPod裝置的iOS作業系統的更新將帶來「應用程式追蹤透明度」（App TrackingTransparency）架構，讓應用程式在未取得許可的情況下停止追蹤用戶或取得裝置的識別資訊。

蘋果本週透過網路訊息向應用程式開發商表示：「除非你得到用戶授權追蹤的許可，否則該裝置廣告識別碼數值都會歸零，你可能無法追蹤他們（用戶）。」

根據蘋果說法，這項已獲得部分開發者提早採用的要求，將從明天起對所有iOS應用程式實施。

廣告 隱私權 iOS 蘋果

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