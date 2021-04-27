英國氣象局攜手微軟建造新一代超級電腦 算力將比現役機種翻倍

英國氣象局現役使用由Cray打造，分別使用NVIDIA Tesla及Intel Xeon Phi進行加速，同時峰值算力達14 PFLOPS的超級電腦Cray XC40，接下來將與微軟攜手合作打造算力更高規格，藉此建立更精準、詳細的氣候預估模型。

此項合作經費將涉及數千萬英鎊，同時預估在此項合作打造的超級電腦將比現行Cray XC40算力高出一倍以上，同時算力將可進入全球超級電腦前25名內，至於實際投入應用應該會是在2022年以後。

而此作超級電腦將會設置在英國南部，並且以再生能源驅動，估計將可節省高達7415噸二氧化碳排放量。而主要應用將會聚焦在更精準的氣候預估模型，並且評估氣候變化對於城鎮、交通等基礎建設所產生影響。

與微軟合作部分，將會借重微軟目前在Azure雲端運算發展技術，同時也看中微軟在超算領域，以及量子運算投入發展。而微軟在去年時也曾藉由Azure雲端運算架構，打造擁有28萬組CPU核心、1萬組GPU核心的「超級電腦」，並且標榜可發揮等同全球前500強超級電腦前五名效能表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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